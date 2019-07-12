Через високу конкуренцію ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, – Євдокимов

На торгах на ринку "на добу наперед" 12 липня ціна електроенергії в об'єднаній енергосистемі впала майже на 30% у порявнянні з перереднім днем торгів та склада 1149,843 грн/МВт-г.

Про це заявив директор Державного підприємства (ДП) "Оператор ринку" Володимир Євдокимов.

"Зараз видно, як іде конкуренція. Це говорить про те, що ринок. І я не думаю, тенденція буде зберігатися (зниження ціни). Можливо, буде не таке стрімке зниження, як сьогодні, адже причина сьогоднішнього падіння - вихідні або свята, коли, як правило, обсяги споживання падають. Відповідно, подається менше заявок на купівлю, отже в системі профіцит. Коли в системі профіцит, то тариф падає, тут вже дійсно спрацьовує конкуренція", - зазначив він.

За словами директора ДП "Оператор ринку", тенденція до зниження ціни буде зберігатися до кінця місяця. "Це, я думаю, суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача, в першу чергу для промисловості. У нас тенденція кожен день іде на зменшення ціни, нехай на 0,5%, але все одно тенденція йде на зниження. А це говорить про що? Це говорить про те, що ціна буде падати", - підкреслив Володимир Євдокимов.

Нагадаємо, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, що працює на сучасній конкурентній європейській моделі.

Як пишуть ЗМІ, головними вигодонабувачами від впровадження нового ринку електроенергії виявилися державні компанії. Не дивлячись на покладені на держкомпанію НАЕК "Енергоатом" функції ПСО, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-годину. Ціна продукції іншої великої державної компанії – "Укргідроенерго" - зросла в ринку на 47% – з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12% до рівня тарифу липня 2017 року.