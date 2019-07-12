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12 липня 2019, пʼятниця, 12:05 1124
Політика 2019-07-12T17:00:07+03:00
Українські Новини
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів

Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків увійшов до складу наглядової ради Українського фонду стартапів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Український фонд стартапів – важлива стратегічна ініціатива для країни. За цю ідею довго боролися, обговорювали її – і нарешті вона увійшла у фазу реалізації. Я вірю в підприємництво, інновації, креатив, в Україну. Теми IT, cybersecurity, pharma і healthcare мені дуже близькі. А компанія "Дарниця" відома своїм інноваційним підходом до бізнес-процесів", – прокоментував Шимків.

Крім нього, до складу наглядової ради Фонду увійшли: Юрій Гелетій (Міністерство фінансів України), Вікторія Тігіпко (TAVentures), Олена Кошарна (HorizonCapital), Леся Севрук (ECG), Чарльз Вайтхед (CornelTech) і Олександр Риженко (E-Gov).

Український фонд стартапів почав роботу 11 липня. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн.

Програми Фонду планується запустити на початку вересня нинішнього року.Розмір гранту для одного проекту може досягати $75 тис.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.
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