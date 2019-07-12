16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології

Глави 16 профільних асоціацій України підписали 12 липня Меморандум про співробітництво, передають "Українські Новини".

"Природоохоронні зобов'язання України – стимул для сталого розвитку бізнесу в Україні, інструмент прогресу і трансформації бізнесу з урахуванням кращих доступних технологій, наш загальний шанс на якісне та безпечне майбутнє. І всі ми разом повинні усвідомлювати наслідки, якщо цей інструмент перетвориться у спосіб маніпуляцій, для економіки держави, навколишнього середовища і нашого здоров'я", – сказала президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.

Cтаном на 12 липня Меморандум був підписаний Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціацією підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетичною асоціацією України; Українською вітроенергетичною асоціацією; Асоціацією сонячної енергетики України; Центром енергетичної безпеки України; Асоціацією "Свинарі України"; Асоціацією "Союз птахівників України"; Енергетичною асоціацією "Українська воднева рада"; Інститутом сталого розвитку; Асоціацією виробників цементу України "Укрцемент"; Федерацією металургів України; Об'єднанням підприємств "Укрметалургпром"; "Українською аграрної конфедерації"; Українською асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканал екологія".

У свою чергу голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров зауважив, що не потрібно чекати якоїсь допомоги від політиків, асоціаціям необхідно об'єднуватися.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков повідомив, що асоціація створила робочу групу орнітологів, що б протистояти активістам, які стверджують, що об'єкти відновлюваної енергетики шкодять природі і людям.

"Будь-який банк не буде фінансувати поки не буде надано звіт про оцінку впливу об'єкта на навколишнє середовище, це відбувається і банки дають гроші, але потім активісти подають позови до суду", - додав він.

Також голова Інституту сталого розвитку Станіслав Ігнатьєв зауважив, що бували випадки, коли екологічні маніпуляції і непрофесійна точка зору приводили до втрати корисних проектів.

"Я думаю, одна з головних цілей цієї асоціації – донесення професійної точки зору, донесення якісних поглядів , робити якісні дослідження і доносити цю інформацію бізнесу і громадянським об'єднанням", – підкреслив він.

Крім того, Людмила Циганок зазначила, що асоціація не має на меті боротьби з екологічними активістами.

"Ми не боремося з екологічними активістами, ми закликаємо саме до професійної роботи оцінками у сфері екології. Ми закликаємо кожну проблему розглядати під професійною призмою і з розумінням головної мети", - сказала вона.