16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології

Глави 16 профільних асоціацій України підписали 12 липня Меморандум про співробітництво, передають "Українські Новини".\r\n"Природоохоронні зобов'язання України – стимул для сталого розвитку бізнесу в Україні, інструмент прогресу і трансформації бізнесу з урахуванням кращих доступних технологій, наш загальний шанс на якісне та безпечне майбутнє. І всі ми разом повинні усвідомлювати наслідки, якщо цей інструмент перетвориться у спосіб маніпуляцій, для економіки держави, навколишнього середовища і нашого здоров'я", – сказала президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.\r\n\r\nCтаном на 12 липня Меморандум був підписаний Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціацією підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетичною асоціацією України; Українською вітроенергетичною асоціацією; Асоціацією сонячної енергетики України; Центром енергетичної безпеки України; Асоціацією "Свинарі України"; Асоціацією "Союз птахівників України"; Енергетичною асоціацією "Українська воднева рада"; Інститутом сталого розвитку; Асоціацією виробників цементу України "Укрцемент"; Федерацією металургів України; Об'єднанням підприємств "Укрметалургпром"; "Українською аграрної конфедерації"; Українською асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканал екологія".\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nУ свою чергу голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров зауважив, що не потрібно чекати якоїсь допомоги від політиків, асоціаціям необхідно об'єднуватися.\r\nГолова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков повідомив, що асоціація створила робочу групу орнітологів, що б протистояти активістам, які стверджують, що об'єкти відновлюваної енергетики шкодять природі і людям.\r\n"Будь-який банк не буде фінансувати поки не буде надано звіт про оцінку впливу об'єкта на навколишнє середовище, це відбувається і банки дають гроші, але потім активісти подають позови до суду", - додав він.\r\nТакож голова Інституту сталого розвитку Станіслав Ігнатьєв зауважив, що бували випадки, коли екологічні маніпуляції і непрофесійна точка зору приводили до втрати корисних проектів.\r\n"Я думаю, одна з головних цілей цієї асоціації – донесення професійної точки зору, донесення якісних поглядів , робити якісні дослідження і доносити цю інформацію бізнесу і громадянським об'єднанням", – підкреслив він.\r\nКрім того, Людмила Циганок зазначила, що асоціація не має на меті боротьби з екологічними активістами.\r\n"Ми не боремося з екологічними активістами, ми закликаємо саме до професійної роботи оцінками у сфері екології. Ми закликаємо кожну проблему розглядати під професійною призмою і з розумінням головної мети", - сказала вона.