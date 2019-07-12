підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 16:06 150
Бізнес 2019-07-12T17:00:01+03:00
Українські Новини
"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України

"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України

"Метінвест". Фото: metinvestholding.com

Група "Метінвест" перемогла у 4 номінаціях рейтингу "ТОП-100. Рейтинги найбільших: Кадри. Бренди. Роботодавці". Компанія увійшла до ТОП-10 рейтингу "Бренд роботодавця", а виконуючий обов'язки директора з персоналу та соціальної політики групи "Метінвест" Олександр Пімкін потрапив до ТОП-20 HR-керівників. Команда HR-фахівців "Метінвесту" визнана найефективнішою в країні.

Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

Також компанія отримала нагороду за освітню програму, яка увійшла у десятку кращих серед роботодавців. Програма допомагає боротися із втратами на виробництві через недостатню кваліфікацію людей. Це алгоритми роботи в нестандартних ситуаціях технологічного та технічного характеру для недопущення простоїв і втрат.

На даний момент навчання проходить 340 осіб, у планах через 3 місяці збільшити охоплення до 1 000 чоловік, а через рік – до 15 000 співробітників. Перші результати навчання показали: частота виникнення нестабільних умов технологічного процесу знизилася на 24-47%, в залежності від технологічного переділу та підрозділу компанії.

Рейтинг "ТОП-100. Рейтинги найбільших: Кадри. Бренди. Роботодавці" склали бізнес/медіа бюро екопоміка+ та інтернет-видання delo.ua.

Відповідно до методології проекту, більше місяця на веб-сайті delo.ua проходило онлайн-голосування за кращих HR-керівників України. 40% результатів отримано в ході онлайн-голосування, решта 60% — після опитування експертів та анкетування учасників ринку. Крім експертів з управління персоналом, визначити кращих допомагали фахівці в галузі управління репутацією і брендом, організації, що співпрацюють зі студентами та молодими талантами. В результаті опитування також були визначені кращі корпоративні освітні програми, українські та іноземні бренди роботодавців, переможці в окремих номінаціях.

Більше новин про: Метінвест Металургія Кращі роботодавці України

Архів
Новини
Через високу конкуренцію ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, – Євдокимов 16:59
16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології 16:34
Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту 16:26
НАБУ викликало на допит Луценка 16:18
"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України 16:06
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok