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12 липня 2019, пʼятниця, 15:40 12
Події 2019-07-12T20:00:04+03:00
Українські Новини
У місті Ізюм вкрали каналізацію і люди залишилися без води

У місті Ізюм вкрали каналізацію і люди залишилися без води

В місті Ізюм Харківської області на Ювілейному в'їзді невідомі демонтували каналізацію. Про це з посиланням на Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство повідомляє портал Status Quo у п'ятницю, 12 липня.

Влади повідомили, що вкрадено два ділянки чинного напірного чавунного каналізаційного колектора діаметром 300 мм по 800 метрів кожен. Крадіжку виявили 11 липня.

Водопостачання мікрорайону тимчасово припинили, щоб стоки не потрапили в мережі водовідведення.

Без централізованого водопостачання залишаються 40 багатоповерхових будинків - 1287 абонентів (2288 осіб), кілька вулиць у приватному секторі - 513 абонентів (970 осіб).

Все без централізованого водопостачання залишаються 1800 абонентів або 3258 осіб.

А ось раніше також половина Бердянська залишилася без води через аварію на колекторі: не працюють школи і дитячі сади.

Крім того, в Києві проводилися промивання труб, з-за яких з кранів текла брудна вода.

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