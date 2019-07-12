підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 15:09 183
Верховна Рада і партії 2019-07-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
Могильов ініціював підписання Меморандуму про скасування депутатської недоторканності

Могильов ініціював підписання Меморандуму про скасування депутатської недоторканності

Анатолій Могильов. Фото: facebook.com/Анатолий Могильов
Анатолій Могильов. Фото: facebook.com/Анатолий Могильов

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов виступив з ініціативою підписання Меморандуму усіма партіями, що беруть участь у виборах 2019 року про зняття депутатської недоторканності.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

За словами політика, як свідчать соціологічні опитування, досвід його особистого спілкування під час передвиборного туру, існує високий рівень недовіри до парламенту. У зв'язку з цим Анатолій Могильов, лідер партії "Незалежність", виступив з ініціативою підписання Меморандуму, який зобов'язує всі політичні партії, що беруть участь у виборах, взяти на себе зобов'язання прийняти закон про скасування депутатської недоторканності на першому засіданні нового скликання парламенту.

У Меморандумі, зокрема, йдеться, що "...депутатська недоторканність, весь час свого існування виконує лише одне завдання – допомагає корупціонерам уникнути відповідальності та покарання, сховатися від слідства та суду за депутатським мандатом. Функція "політичного щита", яку має виконувати норма закону про депутатську недоторканність, як засвідчила багатолітня практика за фактом не працює".

З повним текстом Меморандуму можна ознайомитися на веб-сайті партії "Незалежність", перейшовши за посилання.

Більше новин про: Депутатська недоторканність Анатолій Могильов Партія "Незалежність"

Архів
Новини
Через високу конкуренцію ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, – Євдокимов 16:59
16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології 16:34
Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту 16:26
НАБУ викликало на допит Луценка 16:18
"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України 16:06
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok