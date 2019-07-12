Могильов ініціював підписання Меморандуму про скасування депутатської недоторканності

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов виступив з ініціативою підписання Меморандуму усіма партіями, що беруть участь у виборах 2019 року про зняття депутатської недоторканності.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

За словами політика, як свідчать соціологічні опитування, досвід його особистого спілкування під час передвиборного туру, існує високий рівень недовіри до парламенту. У зв'язку з цим Анатолій Могильов, лідер партії "Незалежність", виступив з ініціативою підписання Меморандуму, який зобов'язує всі політичні партії, що беруть участь у виборах, взяти на себе зобов'язання прийняти закон про скасування депутатської недоторканності на першому засіданні нового скликання парламенту.

У Меморандумі, зокрема, йдеться, що "...депутатська недоторканність, весь час свого існування виконує лише одне завдання – допомагає корупціонерам уникнути відповідальності та покарання, сховатися від слідства та суду за депутатським мандатом. Функція "політичного щита", яку має виконувати норма закону про депутатську недоторканність, як засвідчила багатолітня практика за фактом не працює".

З повним текстом Меморандуму можна ознайомитися на веб-сайті партії "Незалежність", перейшовши за посилання.