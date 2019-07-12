Думкою Зеленського щодо призначень на митницях намагаються маніпулювати, – Сазонов

Призначені в. о. голови ДФС Олександром Власовим начальники митниць на західному кордоні будуть працювати під контролем нового керівництва СБУ. Про це своєму блозі на "Цензоре" пише журналіст Кирило Сазонов.

"Всі нові тимчасові керівники будуть працювати під невсипущим контролем нових керівників місцевих відділів "К" СБУ. Так що у президента є повна можливість здійснювати контроль за роботою митників", - пише Сазонов.

Від також уточнив, що всіх нових керівників митниць призначено тимчасово, на термін 30 днів. Постійних керівників призначить керівник ДТС Максим Нефьодов після проведення конкурсів.

"Всі нові місцеві керівники хочуть залишитися працювати в Митній службі, тому будуть лізти зі шкіри геть, щоб показати Максиму Нефьодову результат. Всі нові тимчасові начальники митниць призначені не з місцевих митників, а зі співробітників центрального апарату ДФС. Призначати з місцевих, із заступників, з начальників постів - все одно що фактично нічого не міняти. Всі нові тимчасові керівники професійно розбираються в митній справі. Якщо призначити активіста, журналіста, блогера або "диванного експерта", то митниця просто ляже. Керувати всіма процесами будуть місцеві начальники середньої ланки. Обсяги контрабанди тільки зростуть", - пояснив Сазонов.

За його словами, троє з чотирьох нових тимчасових керівників митниць скоріше мають відношення до екс-голови митної служби Анатолія Макаренка.

"Спроби притягнути ім'я Мирослава Продана до цих призначень - чиста спекуляція", - вважає журналіст.

На його думку, критика на адресу Олександра Власова за призначення тимчасових керівників митниць є інформаційною атакою.

"Інформаційна атака на Власова і його призначення тимчасових керівників має під собою абсолютно тривіальну причину – певні люди вже поділили між собою митниці. Їм важливо зараз підставити Власова. У зв'язку з цим президентові Зеленському намагаються підсунути перекручену інформацію, щоб маніпулювати його думкою", - пише Сазонов.

Як повідомлялося, 9 липня 2019 року в. о. голови ДФС звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць – Євгенія Шелегацкого, Станіслава Балуєва, Левка Прокопчука та Миколи Салагора відповідно. Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення.