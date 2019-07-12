Медведчук назвав Януковича зрадником

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук назвав колишнього Президента України Віктора Януковича зрадником.\r\nПро це Медведчук заявив у своєму мікроблозі Twitter.\r\n"Я з зрадниками не спілкуюся. У мене принцип такий життєвий", - написав він.\r\nМедведчук зазначив, що Янукович ніколи не був проросійським політиком, а був "проянуковичевським". За його словами, колишній Президент разом з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим брехали про "європейський вибір" для України та "довели країну".\r\nВіктор Янукович був Президентом України з 2010 по 2014 рік. Після Евромайдана він втік до Російської Федерації. Верховна Рада оголосила про його "самоусунення від виконання конституційних повноважень".\r\nПроти колишнього Президента також порушили кримінальні справи. В кінці січня 2019 року Оболонський районний суд м. Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та посібництво у "веденні агресивної війни проти України".