Медведчук назвав Януковича зрадником

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук назвав колишнього Президента України Віктора Януковича зрадником.

Про це Медведчук заявив у своєму мікроблозі Twitter.

"Я з зрадниками не спілкуюся. У мене принцип такий життєвий", - написав він.

Медведчук зазначив, що Янукович ніколи не був проросійським політиком, а був "проянуковичевським". За його словами, колишній Президент разом з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим брехали про "європейський вибір" для України та "довели країну".

Віктор Янукович був Президентом України з 2010 по 2014 рік. Після Евромайдана він втік до Російської Федерації. Верховна Рада оголосила про його "самоусунення від виконання конституційних повноважень".

Проти колишнього Президента також порушили кримінальні справи. В кінці січня 2019 року Оболонський районний суд м. Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та посібництво у "веденні агресивної війни проти України".