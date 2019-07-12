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12 липня 2019, пʼятниця, 13:36 17
Політика 2019-07-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Медведчук назвав Януковича зрадником

Медведчук назвав Януковича зрадником

Віктор Медведчук. Фото: twitter.com/MedvedchukVV
Віктор Медведчук. Фото: twitter.com/MedvedchukVV

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук назвав колишнього Президента України Віктора Януковича зрадником.

Про це Медведчук заявив у своєму мікроблозі Twitter.

"Я з зрадниками не спілкуюся. У мене принцип такий життєвий", - написав він.

Медведчук зазначив, що Янукович ніколи не був проросійським політиком, а був "проянуковичевським". За його словами, колишній Президент разом з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим брехали про "європейський вибір" для України та "довели країну".

Віктор Янукович був Президентом України з 2010 по 2014 рік. Після Евромайдана він втік до Російської Федерації. Верховна Рада оголосила про його "самоусунення від виконання конституційних повноважень".

Проти колишнього Президента також порушили кримінальні справи. В кінці січня 2019 року Оболонський районний суд м. Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та посібництво у "веденні агресивної війни проти України".

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