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12 липня 2019, пʼятниця, 13:13 322
Економіка 2019-07-12T13:17:35+03:00
Українські Новини
Українська зернова асоціація просить Кабмін відмовитися від автоматичної індексації тарифів на залізничні пере

Українська зернова асоціація просить Кабмін відмовитися від автоматичної індексації тарифів на залізничні перевезення

Вантажний потяг. Фото: dpchas.com
Вантажний потяг. Фото: dpchas.com

Українська зернова асоціація звернулася до Міністерства інфраструктури України з проханням відкликати проект регуляторного акта про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року №1392, опублікований 5 липня 2019 року, пише ЦТС. Документ передбачає автоматичну індексацію тарифів на залізничні перевезення. Про це повідомив в. о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко, передає "УНІАН".

В УЗА вважають, що вартість перевезення повинна бути економічно обґрунтованою, передбачуваною, зрозумілою і прозорою. Враховуючи, що автоматична індексація не передбачає прогнозованість, УЗА звертає увагу, що така ініціатива не дозволить прорахувати вартість перевезення навіть на 3 місяці вперед.

"Компанії, що забезпечують експорт зернових культур, працюють по маркетинговому році з липня по червень і, відповідно, укладають ф'ючерсні/форвардні довготривалі контракти з партнерами. Контракти з фіксованою вартістю полягають задовго до фактичного продажу. Таким чином, продане за кордон зерно може бути ще не зібрано або навіть не засіяно. Саме тому експортерам важливо розуміти, якою буде ціна доставки проданого зерна покупцям в інших країнах через два-три квартали або навіть рік", - зазначив Іващенко.

Пропустити через 14 Він також додав, що автоматична індексація передбачає перегляд вартості перевезення згідно з індексом цін виробників промислової продукції і розраховується по закінченню певного періоду. Таким чином, ринок не може передбачити чи спрогнозувати такий індекс і як наслідок вартість перевезення.

Відсутність передбачуваності та прогнозованості вартості негативно вплине на бізнес, економіку країни в цілому, а в першу чергу, на сферу виробництва зернових культур. "Запропонований проект постанови Мінінфраструктури щодо автоматичної індексації передбачає не прогнозованість тарифів, а невизначеність, адже ми не знаємо, що чекає нас в майбутньому.

Наприклад, відповідна ініціатива не дає розуміння бізнесу, скільки буде коштувати транспортування зерна з точки А в точку Б в листопаді 2019 року або квітні 2020 року. Ми не знаємо, яким буде індекс промислових цін і тому нам складно уявити, які витрати компанії в зв'язку з прив'язкою тарифів на вантажоперевезення в ІСЦ", - прокоментував Іващенко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України 5 липня 2019 оприлюднило на сайті і винесло на громадське обговорення проект регуляторного акту про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1392 "Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України". Раніше ЦТС писав про те, що український аграрний експорт в країни ЄС у січні-травні 2019 року виріс на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 2,97 млрд доларів.

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