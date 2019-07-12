Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП прийняла постанову про зниження тарифу Укренерго

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила Постанови "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП "НЕК "Укренерго". Даними документів Регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% з 347,43 до 312,14 грн/МВт·год. Відповідне рішення прийнято на засіданні Комісії 12 липня 2019 року.

"Положення про покладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії передбачено зобов'язання оператора системи передачі в частині закупівлі 80% обсягів електричної енергії, необхідних для компенсації технологічних витрат на передачу електроенергії електромережами на аукціонах у ДП "НАЕК "Енергоатом". У зв'язку з цим виникає необхідність перегляду структури та рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, зниження тарифу Укренерго є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Так, Асоціація енергетики України направила лист в НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу Укренерго на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу електроенергії на об'єкти "зеленої" енергетики, які не введені в експлуатацію.

Тарифи для населення на новому ринку не виросли.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення про зупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 від 07.06.2019 № 955.

НКРЕКП подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК "Укренерго".