Leopolis Jazz збільшив удвічі використання дата-трафіку у Львові

Щороку Львів збирає десятки тисяч прихильників джазу, які не тільки слухають музику, але й активно діляться своїми враженнями у соціальних мережах. Цього року, завдяки зв’язку 4G, жителі і гості Західної столиці України збільшили використання мобільного інтернету у 2,5 рази у порівнянні з минулим роком. Київстар дослідив, які з події фестивалю зібрали найбільше користувачів мобільного інтернету і створив "портрет" любителів джазової музики.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Цього року концерти Leopolis Jazz Fest відвідало понад 148 тисяч абонентів Київстар, які активно користувались мобільним інтернетом. За п’ять днів фестивалю жителі і гості Львова використали більш ніж 320 ТБ мобільного інтернету, це у 2,5 рази більше, ніж рік тому. Компанія пов’язує високий попит на послуги мобільного інтернету із розвитком нових стандартів зв’язку та спеціальними тарифними умовами, за якими до 31 липня 2019 року абоненти отримують безлімітний доступ в мережі 4G без додаткової плати. Так, 66% дата трафіку було в мережі на базі технології LTE. Що цікаво, під час концертів середнє використання мобільного інтернету на абонента в мережі 4G було 46.9 Мегабайтів щодня, а в мережі 3G – лише 25.2 Мб.

Абоненти Київстар активно користувались мобільним інтернетом на всіх концертних майданчиках. Так, найбільшу кількість трафіку мобільного інтернету було використано 27 червня під час концертів груп The Kenny Barron Quintet та Bobby McFerrin, в центральному парку. Цей концерт одночасно слухали 3,7 тисяч абонентів Київстар, які використали 769.5 ГБ мобільного інтернету. А найбільша кількість абонентів, що одночасно користувались мобільним інтернетом, була 28 червня під час концерту групи Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen та Chick Corea & The Spanish Heart Band. Під час виступу цих виконавців понад 4 тисячі абонентів завантажували фото та відео файли в соціальні мережі, безпосередньо з концертного майданчика і використали 653.9 ГБ мобільного інтернету.

Щоб ділитися враженнями, абоненти користувались усіма соціальними мережами і месенджерами. Найчастіше обирали мережу Facebook – майже 76% абонентів. Соціальну мережу Viber Іnstagram використовувало 59%, а Instagram - 56%

Завдяки інструментам Big Data* Київстар дослідив "соціальний профіль" відвідувачів Leopolis Jazz Fest. Так, 63% любителів джазової музики – чоловіки, жінки складають 37%. Середній вік любителів джазу– 30-39 років, їх на концертах Leopolis Jazz Fest було 61%. Що цікаво: 43% любителів джазу є власниками автомобілів. Серед любителів джазової музики 77% подорожують за кордоном, при цьому, найчастіше їздять до Польщі – таких виявилось 37%. А 65% абонентів, що слухали джазові концерти у Львові - є батьками.

Варто зазначити, що 73% слухачів Leopolis Jazz Fest є місцевими мешканцями, 20% гостей міста приїхали з Києва. Решта – з міст Дніпро, Одеса, Харків, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця, Миколаїв, Кривий Ріг.

Київстар вже 8 років поспіль підтримує Leopolis Jazz Fest. Щороку компанія піклується про те, щоб усі абоненти могли безперешкодно користуватись мобільним зв’язком навіть під час пікових навантажень на мережу. Зокрема, цього року щоб забезпечити якісний інтернет у Львові, Київстар встановив додаткові 19 базових станцій, та посилив зв’язок на концертних майданчиках за допомогою мобільного обладнання.

Нагадаємо, до 31 липня 2019 року для всіх абонентів Київстар діє акція "Літо 4G безліму". За умовами пропозиції, мегабайти трафіку, що використовуються в мережі 4G, не тарифікуються.

*Результати наведеного дослідження отримані шляхом аналізу агрегованих статистичних знеособлених даних про використання послуг мобільного зв’язку та інтернету абонентами Київстар в період з 25 по 30 червня на локаціях Leopolis Jazz Fest. Дані є приблизними та не можуть використовуватися для формування точних статистичних звітів.