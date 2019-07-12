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12 липня 2019, пʼятниця, 12:33 11
Верховна Рада і партії 2019-07-12T12:37:36+03:00
Українські Новини
Бойко в Одесі розповів, що Москва скоро зніме санкції та українські товари повернуться на російський ринок

Бойко в Одесі розповів, що Москва скоро зніме санкції та українські товари повернуться на російський ринок

Санкції з боку РФ можуть бути зняті в односторонньому порядку.

Про це засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко розповів під час робочої поїздки у Болградський район Одеської області.

Повідомляється, що у селі Кубей він відвідав винозавод, де винороби поставили важливе для галузі питання - ринки збуту.

"У червні у нас відбулася велика нарада, де була і районна влада, і керівники виноробних підприємств. Причиною цієї зустрічі стала критична ситуація з реалізацією виноматеріалів на всіх винозаводах району. У ємностях залишається близько 25 тисяч тонн виноматеріалів - і ось-ось почнеться новий сезон. Куди все це подіти? Без допомоги держави цю проблему вирішити не вдасться. Обговоривши все, ми (учасники наради - ред.) прийняли рішення звернутися до народного депутата Юрія Бойка для сприяння у вирішенні даної проблеми", - розповів директор виноробного підприємства Петро Чеглатонєв.

"На півдні Одеси через взаємні санкції понад 100 тис. тонн виноматеріалів сьогодні заблоковані, і десятки сільськогосподарських виноробних підприємств втратили доступ до російського ринку. Я передав відповідні документи прем’єр-міністру РФ і отримав запевнення, що це питання буде вирішене", - розповів на зустрічі з працівниками підприємства Юрій Бойко.

Я повідомляє офіційний сайт платформи, для людей це дуже важлива новина. Через недалекоглядну політику, яку веде влада, що йде, страждали їх сім’ї; керівництво підприємств змушене було скорочувати робочі місця, зменшувати зарплати, а пошук нових ринків збуту – завдання не з легких, особливо з огляду на те, що на європейських ринках нас не дуже й чекають.

Такоеж засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ зазначив, що під час переговорів у Москві 10 липня питання скасування санкцій було одним із головних.

"Перший крок зроблено – це зняття санкцій РФ в односторонньому порядку. Це такий собі жест доброї волі, важливий перш за все для нашої економіки. Ми повертаємося на російський ринок. Сьогодні у нас негативний торговельно-економічний баланс: ми купуємо у Росії товарів більше, ніж продаємо їй. Для нас критично важливо відновити цей паритет, щоб вітчизняних товарів продавалося як мінімум стільки ж. Росія чує нас і йде на контакт. Я переконаний, що ми розблокуємо поставки виноматеріалів у РФ, а це - 80 тис. робочих місць. Також дорогу на російський ринок отримали підприємства картонно-тарної промисловості. Якщо підвести загальний підсумок, то ми в результаті переговорів відновили приблизно 5 тис. робочих місць та отримали можливість поставляти наші товари на російський ринок на близько 100 млн доларів. Це перший крок у напрямку повернення українських товаровиробників на традиційний для них російський ринок. І цей процес буде продовжено", - підкреслив Юрій Бойко.

Зазначається, що Одещина висловила свою підтримку ОПОЗИЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ – ЗА ЖИТТЯ, кандидатам від партії, які балотуються в Одеській області. Люди хочуть миру і нормальної життя, хочуть бути впевненими у завтрашньому дні, і вони бачать, що дії лідерів партії не розходяться з їхніми обіцянками - вони вже роблять конкретні кроки для вирішення важливих для України та її громадян проблем і питань.

 

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