У Дніпрі протестують проти свавілля місцевих податківців, - ЗМІ

Під стінами Дніпропетровської податкової міліції проходять акції протесту проти свавілля податкової міліції. У них беруть участь бізнесмени, які постраждали від дій глави відомства Сергія Пенькова, а також активісти "Стоп корупції", які збирають інформацію щодо діяльності головного податківця Дніпропетровщини, обробляють її і планують передати в правоохоронні органи столиці, повідомляють Подробности.

Приводом для початку акцій протесту став інцидент зі зникненням 27 травня 2019 року директори компанії "Софт Ойл" Кирила Суворова, в якому були замішані представники Дніпропетровської податкової міліції. Завдяки власнику компанії Дмитру Олійнику і адвокатам скандальному зникненню бізнесмена вдалося надати розголосу. Викраденому вдалося втекти з ув'язнення на одній із заміських турбаз Дніпра, де його силою утримували представники податкових органів.

Раніше ЗМІ неодноразово писали про ситуацію з компанією "Софт Ойл". 11,5 тис тонн масла застрягли на нефтеперевалочної станції у Миколаєві. Майже місяць законний власник вантажу компанія "Софт Ойл" не може вільно розпоряджатися своїм майном. Масло, вартістю понад 7 млн. доларів, було незаконно заарештоване податківцями Дніпропетровщини. Представники компанії-власника товару виграли апеляцію з приводу арешту в суді, але дніпропетровські податківці, спільно з миколаївськими колегами, як і раніше проводять на базі обшуки та слідчі дії, блокуючи таким способом роботу нафтоперевалочної станції.

Адвокати компанії стверджують, що масло було заарештоване незаконно, оскільки воно пройшло всю необхідну сертифікацію та перевірку. На їхню думку, податківці вирішили заробити на дорогому товарі - заарештувати та продати за безцінь. Для цього і викрали директора.

"При ввезенні масла не було порушено жодних законів. Компанія заплатила всі передбачені законом мита та податки на суму 8 мільйонів гривень. І повинна заплатити ще більше. Була проведена експертиза, сама податкова міліція провела дослідження цього масла. Найбільш авторитетна організація в Україні щодо ПММ підтвердила, що це непідакцизний товар, що це масло призначене для виробництва моторних масел, що це дійсно той товар, який був задекларований. Тому підстав для арешту немає абсолютно ніяких. Єдина мотивація, яку переслідує податкова міліція, на наше глибоке переконання - забрати масло, для них це значний куш", - зазначив адвокат Роман Могила.

Координатор ГО "Стоп корупції" Богдан Хмельницький підкреслив, що цей інцидент має всі ознаки злочину, а саме вимагання грошей з бізнесменів.

"Уже потрібно відпускати танкер, віддавати підприємцям це масло, нехай вони далі працюють. Але замість цього ще раз накладено арешт на це масло. Причому з тієї ж причини", - заявив Хмельницький.

Свавіллям і зловживанням назвав дії скандального податківця і народний депутат Віктор Кривенко. На його думку, Сергія Панькова потрібно не тільки усунути з посади, а й посадити за ґрати.