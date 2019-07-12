У Вінниці судова адміністрація відкрила нову будівлю апеляційного суду

Державна судова адміністрація реалізувала черговий проект зі створення належних умов для здійснення судочинства.

Про це повідомляє ДСА, передают Українські Новини.

У Вінниці служителі Феміди переїхали до сучасного шестиповерхового приміщення у самому серці міста.

Будівля по вулиці Соборна/Оводова, 48/34 є пам’яткою архітектури із понад столітньою історією. Але останнім часом перебувала у вкрай занедбаному стані. За рахунок державних коштів виготовлено проектну документацію на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Фактична вартість цих робіт становить 82 млн. грн.

Сьогодні тут розмістився Сьомий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, який об’єднує Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

"У 2017 році, коли ми сюди приїхали, тут були одні розвалини. І я ніколи не міг подумати, що тут на 6 поверсі буде таке чудове приміщення", - пригадує голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Після реконструкції пам’ятка архітектури і справді перевтілилася в суд європейського взірця. На вході в приміщення - розсувні двері. Одразу за ними - охорона, сучасний пристрій для сканування речей відвідувачів та «розумні» камери, що розпізнають обличчя.

Трохи далі - у просторому і світлому холі – дивани та зручні крісла. А ще кидається у вічі те, що не забули під час реконструкції про маломобільних та людей з інвалідністю. Для них тут облаштували пандуси з поручнями та спеціальний ліфт, кнопки управління яким продубльовані шрифтом Брайля.

Що ж до персоналу, то нині в сьомому Апеляційному адміністративному суді працює 24 служителі Феміди. Для них обладнані чотири судових зали засідань з нарадчими кімнатами та системами відеоконференцзв’язку.

Також в новому приміщенні є конференц-зал для брифінгів і семінарів, інформаційний центр, канцелярія та архів.

Присутня на урочистому відкритті голова ВСУ Валентина Данішевська відзначила: "Я переконана, що багато суддів в нашій країні просто мріють про те, щоб і в них були такі умови для роботи. І щоб для громадян були такі самі умови розгляду справ".

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В свою чергу, голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк наголосив, що забезпечення належних умов в приміщеннях судів є одним з пріоритетних завдань: "ДСА поступово в межах фінансових можливостей вживає усі необхідні заходи для створення комфортних умов для відвідувачів судів відповідно до сучасних європейських стандартів. Такі приміщення судів будуть у всіх регіонах і українці будуть забезпечені високим рівнем доступу до правосуддя".

За данними ДСА, за останні 5 років приміщення Сьомого апеляційного адміністративного суду є вже 72 приміщенням серед відремонтованих та оновлених будівель судів. До кінця ж року ДСА планує ввести в експлуатацію ще 13 таких об’єктів. Тим самим ще на кілька кроків наблизити Україну до європейського рівня доступу до правосуддя.