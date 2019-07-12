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12 липня 2019, пʼятниця, 10:20 393 Фото
Події 2019-07-12T13:45:04+03:00
Українські Новини
Кандидату по 220-му округу Юрія Дідовця світить 3 роки за жорстоке побиття волонтера, - ЗМІ

Кандидату по 220-му округу Юрія Дідовця світить 3 роки за жорстоке побиття волонтера, - ЗМІ

Кандидат по округу №220 у Києві, депутат Київради від "Батьківщини" Юрій Дідовець побив волонтера, який вже зняв побої і зараз знаходиться в лікарні. Про це стало відомо із заяви в поліцію, написаної дружиною потерпілого Євгенією Котляренко, інформує портал obozrevatel.com.

"10.07.19 приблизно о 23:10 невідомий чоловік, який представився Юрієм Дідовцем, завдав тілесних ушкоджень моєму чоловікові за адресою проспект Гонгадзе, 32, біля під'їзду №5. В даний момент чоловік знаходиться в лікарні і пізніше напише заяву в поліцію", - йдеться в заяві на ім'я начальника Подільського відділення поліції.

Судячи з фотографії потерпілого і необхідності госпіталізації, йому було завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Згідно з чинним Кримінальним кодексом, за це обвинуваченому може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до 3 років.

Нагадаємо, що цей випадок не перший, коли депутат Київради Юрій Дідовець розпускає руки. У червні 2016 року він зірвав збори адвокатів на Подолі. За свідченнями очевидців, Дідовець вдарив одного з учасників зборів, забрав списки присутніх і спробував сам провести засідання. Потерпілий - адвокат Сергій Василишин - написав заяву в поліцію. Особливо цікава ця ситуація через те, що Юрій Дідовець сам очолює адвокатську фірму "Український адвокат", що наштовхує на думку - у нього могли бути бізнес-інтереси в тому, щоб зірвати збори адвокатів Подолу.

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