НСЖУ проти журналістів використання в політичній виборчої кампанії, - заява союзу

"Вибори в парламент - відповідальний час для всіх медіа. Національний союз журналістів України звертає увагу на неприпустимо велику кількість випадків використання "чорного піару та брудних виборчих технологій в ЗМІ. Деякі загальнонаціональні медіа стали інструментами відвертих політичних маніпуляцій. Виборці, які чекають від журналістів неупередженого аналізу та об'єктивності, схильні спотвореної зображенні дійсності, фейкам і відвертої чи прихованої пропаганди". Про це йдеться в заяві Національної спілки журналістів України, розміщеному на порталі профоб'єднання.

зокрема, в документі зазначається, що в окремих регіонах - зокрема, в Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях, - політичне протистояння перетворилося в конфлікти між окремими редакціями і між журналістами, які фактично виступають як агітатори кандидатів з різних таборів.

Такі випадки не мають нічого спільного з журналістикою і є прямим порушенням професійної етики. Союз журналістів неодноразово засуджував публікацію "чорнухи" в місцевих ЗМІ та підтримує ініціативи журналістських спільнот, які відмовляються від розміщення негативної неперевіреної інформації про кандидатів або політичних силах. У НСЖУ засуджують практику використання журналістів у ролі політичних агітаторів, пропагандистів або "кілерів". В організації переконані, що найбільшою цінністю для медіа є довіра аудиторії, а неетична поведінка окремих колег підриває довіру до журналістів в цілому.

протягом останніх років Національний союз журналістів України наполегливо бореться за підвищення рівня безпеки роботи українських журналістів та забезпечення реальної незалежності ЗМІ. Однак ці зусилля по захисту прав всіх журналістів, незалежно від їхніх поглядів, не означають, що союз терпить випадки зловживання статусом журналіста або статусом медіа.

В організації нагадали, що відповідно до п. 4.2 Статуту профоб'єднання, члени НСЖУ повинні дотримуватися вимог законів України, Статуту НСЖУ та Кодексу професійної журналістської етики". За порушення цих вимог журналіст може бути виключений з лав спілки і не може розраховувати на захист організації.

"Закликаємо колег, незважаючи на гарячі передвиборчі баталії, дотримуватися у своїй роботі професійні стандарти і усвідомлювати репутаційні ризики в разі їх порушення. Закликаємо політичні штаби вести агітаційну кампанію в рамках закону і не використовувати ЗМІ (іноді - підконтрольні) для зведення рахунків з опонентами", - резюмується в заяві НСЖУ.