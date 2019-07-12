ЄСПЛ визнав, що €31 тисячу у чеха в аеропорту "Жуляни" митники забрали незаконно

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав незаконною конфіскацію 31 тис. євро, вилучених у громадянина Чехії в аеропорту Києва "Жуляни" (зараз - міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського).

Про це йдеться в рішенні суду від 11 липня, передають Українські Новини.

Заявник Василь Садоча - 47-річний громадянин Чехії, повідомив суду, що в липні 2011 року подорожував із України в Польщу з 41 000 євро.

При цьому він не повідомив заздалегідь митнику про те, що у нього є при собі більше 10 тис. євро готівкою.

У зв'язку з цим 31 тис. євро були у нього вилучені і за рішенням українського суду конфісковані.

Чех стверджував, що гроші були отримані з приватного позики, і надав кредитну угоду.

ЄСПЛ вирішив, що Україна порушила статтю 1 Протоколу №1 (захист власності) Конвенції прав людини.

"На думку суду, конфіскація всієї неоголошеної суми наклала надмірний тягар на заявника і була відповідає скоєного злочину", - сказано в постанові ЄСПЛ.

При цьому моральну компенсацію Євросуд чеху не присудив.

Як повідомляли Українські Новини, а от раніше, майже 10 років тому в аеропорту "Бориспіль" митниця конфіскувала літак.