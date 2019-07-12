Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка"

З Мелітополя – до Центральної Африки. Військово-транспортний літак ІЛ-76МД Повітряних Сил Збройних Сил України здійснив посадку на аеродромі міста Гома, що у Демократичній Республіці Конго. Вантажний борт доставив близько 22 тонн різноманітного майна для потреб 18-го окремого вертолітного загону, який виконує завдання Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

– Перед тим, як отримати цей вантаж, начальники служб проаналізували потреби нашого загону та сформували відповідні заявки для органів забезпечення, – розповідає заступник командира 18-го овз з тилу підполковник Мар’ян Булига. – Відповідно у Міноборони спланували і відправили до нас цей літак. На його борту авіаційно-технічне майно, що необхідне для поточного ремонту та обслуговування авіаційної техніки загону, медикаменти, пральний комплекс, а також дрібні автозапчастини, шини, мастила, реагенти для фільтрувальної станції, мийні засоби та багато інших необхідних нам речей.

Розвантаження і завантаження транспортника відбулося за лічені години, адже Місія ООН має певні обмеження щодо часу перебування літаків на аеродромі. На Батьківщину борт повернеться теж не порожнім. На нього завантажили майно, яке підлягає списанню чи заміні.

Окремо варто також додати, що маршрут літака ІЛ-76 протяжністю у майже 6 тис кілометрів з міжнародного аеропорту Львів до аеродрому Гома тривав понад 10 годин. На борту літака знаходився подвійний екіпаж.

– Загалом, політ пройшов нормально. Довелося трохи попітніти під палючим єгипетським сонцем під час тривалої дозаправки у Асуані, – розповідає командир екіпажу майор Олег Заіченко. – Хоч ми вже не вперше прилітаємо до Гоми, кожного разу маємо бути обачними. Аеродром розташований у долині посеред гір на висоті у понад 1,5 тис метрів над рівнем моря. До того ж, він не обладнаний у повній мірі радіотехнічними засобами управління повітряним рухом. Саме тому ми здійснювали візуальний захід на посадку.

Попри всі труднощі екіпаж українського транспортника, продемонструвавши свій винятковий професіоналізм, чудово впорався із завданням та вже повернувся до України.

Спеціально для Українських Новин, Владислав Дем‘яненко, помічник командира загону по зв’язкам зі ЗМІ.