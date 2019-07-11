Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса

Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.\r\nПро це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду, передають Українські Новини.\r\n"Я підняв питання екстрадиції в Україну сумно відомого екс-судді Миколи Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу", - заявив він.\r\nЗеленський назвав дуже успішними переговори з молдавським прем'єром.\r\nРаніше Президент Молдови Ігор Додон розглянув прохання Чауса про надання йому політичного притулку і відмовив в його задоволенні.\r\nУкраїна направила документи для його екстрадиції.\r\nЧаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону.\r\nЗа даними правоохоронців, екс-суддя ховав суми хабарів в банках, закопаних у городі.\r\nКрім того, 28 грудня 2015 року суддя Чаус заарештував Геннадія Корбана - соратника олігарха Ігоря Коломойського.\r\nГлава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявив, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.\r\nТакож Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.