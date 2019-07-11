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11 липня 2019, четвер, 21:19 13
Зовнішня політика 2019-07-11T22:30:02+03:00
Українські Новини
Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса

Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса

Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду, передають Українські Новини.

"Я підняв питання екстрадиції в Україну сумно відомого екс-судді Миколи Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу", - заявив він.

Зеленський назвав дуже успішними переговори з молдавським прем'єром.

Раніше Президент Молдови Ігор Додон розглянув прохання Чауса про надання йому політичного притулку і відмовив в його задоволенні.

Україна направила документи для його екстрадиції.

Чаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону.

За даними правоохоронців, екс-суддя ховав суми хабарів в банках, закопаних у городі.

Крім того, 28 грудня 2015 року суддя Чаус заарештував Геннадія Корбана - соратника олігарха Ігоря Коломойського.

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявив, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.

Також Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

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