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11 липня 2019, четвер, 20:50 279
Економіка 2019-07-11T22:00:02+03:00
Українські Новини
Неконтрольованого зростання цін на електроенергію в умовах нового ринку немає, - Трохимець

Неконтрольованого зростання цін на електроенергію в умовах нового ринку немає, - Трохимець

Ніякого неконтрольованого зростання цін на електроенергію в умовах нового ринку немає. Керівник "Укренерго" маніпулює розрахунками. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на заяву керівника ДП НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука про нібито 30% зростання ціни на електроенергію для промисловості.

Експерт заявив, що керівник НЕК "Укренерго", повідомляючи про зростання вартості електроенергії, використовує некоректні розрахунки, враховуючи в них запропоновану  ПАТ "Центренерго" ціну (2,3 грн за  кВт-г) в перший день роботи ринку, за якою ніхто електроенергію не купив. В той же час інші теплові електростанції запропонували на ринку ціну 1,43 грн за кВт-г (що менше на 13% ніж останній тариф, що був встановлений НКРЕКП для теплової генерації).

"Для розрахунку середньої ціни на ринку, яка була представлена у презентації, було використано результати торгів на Українській енергетичній біржі по ПАТ "Центренерго". Як відомо, ПАТ "Центренерго" в перший день функціонування ринку електричної енергії вийшло з ціновою пропозицією 2,30 грн/кВт*год. Дана пропозиція ніким акцептована (прийнята) не була. Використовувати в розрахунках ціну електроенергії, за якою навіть не відбулися торги, некоректно. В той же час теплові електростанції, що входять в групу ДТЕК, вийшли з пропозицією 1,43 грн/кВт*год, що на 13% нижче навіть за останній тариф, що був встановлений НКРЕКП для теплової генерації", - написав Трохимець.

Експерт наголосив, що в умовах ринку ціни на електроенергію формуються попитом і пропозицією, а споживачі обирають того постачальника, умови якого для них є більш прийнятними, залежно від їх графіку споживання.

"Ринок електричної енергії для того й ринок, щоб на ньому працювали попит і пропозиція, а не чиновники зі своїми інтересами. Споживач, який купує 10 млн кВт*год має платити менше за одиницю товару, яким є електроенергія, ніж споживач, який купує 1 тис кВт*год. Певному споживачу цілком вигідно купувати електроенергію дорожче, ніж вона коштувала в старому ринку, але на основі свого графіку споживання, ніж користуватися тарифним коефіцієнтом 1,5 для пікового навантаження, як було раніше", - написав Трохимець.

Він також звернув увагу, що новий ринок електроенергії працює вже понад десять днів, і невдоволення ним від споживачів не чути, за винятком АТ "Нікопольский завод феросплавів" та АТ "Покровський ГЗК", які, на його думку, керуються політичними, а на економічними мотивами.

"Ніякої катастрофи та неконтрольованого зростання вартості електричної енергії на ринку не відбувається! Ніякого зловживання з боку теплової генерації (принаймні приватної) теж нема! Ринок функціонує і розвивається в нормальному робочому режимі", - наголосив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

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