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11 липня 2019, четвер, 19:57 336
Політика 2019-07-11T20:30:02+03:00
Українські Новини
Зняття санкцій з Януковича є підтвердженням його політичного переслідування, - Кірасир

Зняття санкцій з Януковича є підтвердженням його політичного переслідування, - Кірасир

Рішення Європейського суду про скасування санкцій щодо екс-президента України Януковича за 2016-2017 роки є запізнілим, але очікуваним визнанням незаконності їх запровадження органами ЄС і найближчим часом послужить приводом для їх повної відміни і реабілітації Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні так і з боку ЄС.

Про це написав на своїй сторінці у ФБ прес-секретар сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасир.

За його словами, протягом 5 років українська влада і підконтрольна їй Генпрокуратура вели масштабну кампанію з дезінформації громадян України та міжнародного співтовариства, а також фальсифікували матеріали про нібито причетність Віктора Януковича до різних злочинів.

"Своїм рішенням Суд поставив крапку у подібних маніпуляціях політичних опонентів В. Ф. Януковича. В останні роки багато країн, включаючи всі країни Європейського Союзу і Швейцарії офіційно підтвердили відсутність на їх території банківських рахунків або будь-яких інших активів, що належать Віктору Януковичу.

Генеральна прокуратура України офіційно підтвердила, що президент Янукович не є обвинуваченим у вчиненні будь-якого економічного або корупційного злочину, не є фігурантом (підозрюваним або свідком) справи, в рамках якої засекреченим рішенням Краматорського суду були нібито конфісковано 1,5 млрд доларів", - пише він.

За словами Кірасира, Янукович сьогодні також не є обвинуваченим в організації масових вбивств правоохоронців і мітингувальників у Києві в лютому 2014 року. "Навпаки, все більше і більше потерпілих учасників майдану та інших свідків говорять про те, що вбивства протестувальників були жахливою провокацією, організованою керівництвом опозиції для зриву Угоди про врегулювання політичної кризи і для заздалегідь спланованого штурму і захоплення будівель центральних органів влади", - упевнений він.

Юрій Кірасир зазначив, що рішення Оболонського суду щодо екс-президента зараз оскаржується в апеляційній інстанції, але сам судовий процес вже названий в офіційних звітах міжнародних правозахисних організацій "політично мотивованим".

"Адвокати Президента Януковича будуть добиватися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ стосовно нього, та відновлення справедливості", - резюмував він, нагадавши, що санкції введені в 2018 і 2019 роках в даний момент знаходяться на розгляді Європейського суду.

 

 

 

 
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