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11 липня 2019, четвер, 19:31 156
Президент 2019-07-11T20:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський задає подвійні стандарти, не включаючи Богдана та Коломойського до списку люстрації, – Ляшенко

Зеленський задає подвійні стандарти, не включаючи Богдана та Коломойського до списку люстрації, – Ляшенко

Гліб Ляшенко. Фото: 112.ua
Гліб Ляшенко. Фото: 112.ua

Політичний експерт Гліб Ляшенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський задає подвійні стандарти, пропонуючи люструвати всіх чиновників минулого режиму, за винятком глави Офісу Президента Андрія Богдана та близького до нього бізнесмена Ігоря Коломойського.

Таку думку експерт висловив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Зеленський планує внести зміни до закону про очищення влади. Пропонується внести до переліку осіб, які підпадають під люстрацію, практично всіх представників минулого режиму. Новий проект закону передбачає, що Президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, генпрокурора, главу СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО і керівників оборонних підприємств, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, необхідно піддати люстрації. З одного боку, я Зеленського на 100% підтримую. Але з іншого – явні подвійні стандарти: під люстрацію потрапляють всі, хто знаходиться по відношенню до Зе в опозиції. А ось "своїх" новий Президент не чіпає", – зазначив політолог.

В якості прикладу він навів ситуацію з Андрієм Богданом, чия посада глави Офісу Президента не підпадає під закон про очищення влади.

"Посада глави Адміністрації (Офісу Президента) виведена з системи державної служби і тепер вважається патронатної. І, звичайно, міняти цю ситуацію своїми правками до закону Зеленський не збирається. Чому? Тому що Богдан – друг і соратник, а головне – довірена особа Ігоря Коломойського", – пояснив експерт.

У цьому ж, на його думку, криється відповідь на питання, чому в списку на люстрацію немає губернаторів.

"Багато з них також мають рильце в пушку, але Зеленський про них "забув". А все тому, що милий його серцю Ігор Валерійович Коломойський теж був губернатором в 2014-2015 роках. Таким чином, правки, які запропоновані Зеленським до закону про очищення влади – це чистої води розправа над опонентами і паралельне вигороджування своїх подільників. З прицілом на явне посилення впливу Коломойського. Ловко придумано, хоч й зовсім недемократично. Йдемо потихеньку до диктатури", – констатував Гліб Ляшенко.

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