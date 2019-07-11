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11 липня 2019, четвер, 18:11 316
Політика 2019-07-11T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський забороняє військовий парад, маніпулюючи цифрами, – Ляшенко

Зеленський забороняє військовий парад, маніпулюючи цифрами, – Ляшенко

Президент Володимир Зеленський забороняє військовий парад, маніпулюючи цифрами. Про це заявив політичний експерт Гліб Ляшенко в соціальній мережі Facebook.

"Президент Зеленський зробив гарний, як він думає, жест – скасував військовий парад на День незалежності і пообіцяв віддати заощаджені гроші військовим. За словами Зеленського, святкування обійшлося б у 300 мільйонів гривень. Начебто все правильно каже, але давайте розберемося з цифрами. 300 мільйонів – велика сума. Звідки вона взялася? На що б ці гроші витратили у разі проведення параду?" – написав Гліб Ляшенко.

За його словами, витрати на проведення військового параду повинні бути мінімальними.

"На форму? Але її і так видають військовослужбовцям та спеціально до параду не купують. Техніка, пальне? Але ж підготовка до параду і саме дійство по суті є вченнями, які в будь-якому випадку проводять за рахунок засобів держбюджету. З застосуванням тієї самої техніки і використанням пального. Можливо, президент Зеленський суму 300 мільйонів включив премії військовим, учасникам АТО і ООВ, які видаються до параду з нагоди Дня незалежності? В такому випадку це взагалі чистої води маніпуляція: заощадимо гроші на преміях військовим, щоб видати премії військовим", зазначив експерт.

Він підкреслив, що сума в 300 мільйонів гривень, яку озвучив Володимир Зеленський, нічим не обґрунтована.

"Загалом, створюється відчуття, що Зеленський намалював зі стелі якусь суму, нібито необхідну для проведення параду 24-го серпня, а потім вирішив "зекономити" в цілях особистого піару за 10 днів до виборів. Справжній шоумен, знає своє ремесло! І так, гей-парадів у столиці України Зеленський повністю благоволить, а військові паради забороняє. Недобре, одначе", – резюмував Гліб Ляшенко.

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