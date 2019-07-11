Київська кондфабрика Roshen має намір збільшити статутний фонд в 3 рази

Акціонери Київської кондитерської фабрики "Рошен", що входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, мають намір збільшити статутний капітал в 2,9 рази до 505,83 млн гривень.

Про це йдеться в порядку денному зборів акціонерів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, акціонери розглянуть можливість збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій.

Наразі фонд становить 175 098 833 гривень, а загальна кількість простих іменних акцій - 703 332 392 штук.

Так, пропонується внести зміни до статуту товариства, згідно з якими кількість акцій буде збільшено до 2 023 332 392 штук номінальною вартістю 0,25 гривні, що становить 505 098 833 гривень.

Наголошується, що збори відбудуться 30 липня.

Раніше корпорація Roshen заявляла, що проводить планову часткову модернізацію виробничих потужностей компанії, у зв'язку з цим має намір збільшити статутний капітал Київської фабрики на 330 млн гривень і Кременчуцької - на 300 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Київська кондфабрика Roshen збільшила прибуток в 4 рази до 11 млн гривень у 2018.

Roshen посіла 25-е місце в міжнародному рейтингу великих світових кондитерських компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року, опустившись на одну позицію порівняно з 2017 роком.