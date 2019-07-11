Київська кондфабрика Roshen має намір збільшити статутний фонд в 3 рази

Акціонери Київської кондитерської фабрики "Рошен", що входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, мають намір збільшити статутний капітал в 2,9 рази до 505,83 млн гривень.\r\nПро це йдеться в порядку денному зборів акціонерів, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, акціонери розглянуть можливість збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій.\r\nНаразі фонд становить 175 098 833 гривень, а загальна кількість простих іменних акцій - 703 332 392 штук.\r\nТак, пропонується внести зміни до статуту товариства, згідно з якими кількість акцій буде збільшено до 2 023 332 392 штук номінальною вартістю 0,25 гривні, що становить 505 098 833 гривень.\r\nНаголошується, що збори відбудуться 30 липня.\r\nРаніше корпорація Roshen заявляла, що проводить планову часткову модернізацію виробничих потужностей компанії, у зв'язку з цим має намір збільшити статутний капітал Київської фабрики на 330 млн гривень і Кременчуцької - на 300 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київська кондфабрика Roshen збільшила прибуток в 4 рази до 11 млн гривень у 2018.\r\nRoshen посіла 25-е місце в міжнародному рейтингу великих світових кондитерських компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року, опустившись на одну позицію порівняно з 2017 роком.