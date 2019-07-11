Сільські депутати на Херсонщині просять притягнути до відповідальності співробітника відділу "К" СБУ

Депутати Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області звернулися в НАБУ, Генпрокуратуру, СБУ і ДБР з вимогою припинити незаконні дії правоохоронців і притягнути до відповідальності співробітника відділу «К» СБУ в Херсонській області Сідея Д.В.

Про це йдеться в листі депутатів до керівництва правоохоронних оранів, копію якого мають в своєму розпорядженні Українські Новини.

Депутати стверджують, що СБУшник попередньо вступивши в злочинну змову з громадянином Литвиненком з 2014 року втручається в діяльність комунального підприємства Агрофірми радгосп «Білозерський» з метою допомогти останньому здійснити рейдерське захоплення підприємства.

Раніше про це вже писав місцевий ресурс «Херсонці».

Повідомляється, що до 2014 року радгоспом керував родич Максима Литвиненка - Віктор Сілецький, який на загальних зборах трудового колективу підприємства і з ініціативи територіальний громади Дніпровської сільради був звільнений зі своєї посади.

Виявилось, що, очолюючи радгосп «Білозерський» за рахунок агропідприємства він створив компанію де він є засновником - СТОВ «Енограй» і КП «Промжилбуд», витративши десятки мільйонів радгоспних грошей - це і стало причиною звільнення Силецкого.

В колективі були впевнені, що всі дії Силецького були спрямовані на доведення до банкрутства Агрофірми «Білозерська».

5 років тому ЗМІ повідомляли про конфлікт з насосною станцією, якою безпідставно на даний момент користується СТОВ «Енограй», а також про те, що Силецький і екс-головний бухгалтер агрофірми Лихацька за допомогою «тітушок» намагалися захопити адміністративну будівлю Дніпровської селищної ради, будівлю агрофірми і все майно з метою повернути собі посаду.

Жителі села пробували звертатися в СБУ, але в Службі безпеки нічого вдіяти не захотіли.

Працівники Агропідприємства пов'язують це з тим фактом, що попереднє керівництво в особі Силецького надавало благодійну допомогу управлінню СБУ в Херсонській області на загальну суму близько 680 тис грн.

Тоді дніпрянам вдалося відстояти підприємство. Понад п'ять років тривали судові розгляди між «Білозерським» і фірмами Литвиненка, який очолив Енограй і Промжилбуд і в підсумку в минулому році Верховний Суд прийняв рішення на користь «Білозерського», визнавши борг в розмірі 13 мільйонів гривень перед комунальним підприємством, що означає повернення вкрадених засобів кожному жителю села Дніпровське.

Не бажаючи з цим миритися, Литвиненко за допомогою правоохоронців продовжив атаки на агропідприємство.

Два тижні тому проти нинішнього керівника Агропідприємства «Білозерський» Віталія Шишенка було порушено кримінальну справу, нібито за отримання ним неправомірної вигоди. Сам Шишенко також є одним із засновників компаній «Енограй» і «Промжілбуд». Ще одним засновником є ​​Володимир Вишняков. Нещодавно Вишняков вирішив покинути ряди співзасновників і звернувся до Литвиненка з проханням виплатити йому вартість корпоративних прав.

20 червня Литвиненко в приміщенні одного з банків справив цю операцію, і як раз під час передачі грошей нагрянули співробітники СБУ. При цьому Вишнякову стало погано і йому викликали невідкладну допомогу.

У підозрі, яку ГПУ пізніше пред'явила Віталію Шишенку, зазначено, що Вишняков нібито був посередником і що гроші від Литвиненка він повинен був передати Шишенку. Тобто правоохоронці представили це як хабар. Логічно, що в такому випадку Вишняков повинен проходити по справі як співучасник, але його ніхто не затримував.

Депутати повідомляють, що жителі громади і працівники Агрофірми радгосп «Білозерський» обурені свавіллям правоохоронних органів, стурбовані здійсненням рейдерського захоплення агрофірми під керівництвом правоохоронних органів і налякані перспективами втратити робочі місця і власне майбутнє.

У зв'язку з цим, вони звернулися в НАБУ, ГПУ, СБУ і ДБР з вимогою дати оцінку незаконним корупційним діям співробітників правооохоронних органів, зареєструвати кримінальне провадження за фактом корупційних дій щодо втручання в господарську діяльність, встановити справедливість, захистити комунальне майно і репутацію директора агрофірми Віталія Шишенка, якого вони характеризують як порядну людину і справедливого керівника.

Місцеві депутати також заявляють, що під загрозою опинилися понад 1500 співробітників агропідприємства, які найближчим часом можуть опинитися без роботи, а саме підприємство буде доведено до банкрутства.