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11 липня 2019, четвер, 16:28 619
Політика 2019-07-11T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін

Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін

Вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Україні, як і раніше, працює "телефонне право". Таку заяву на своїй сторінці у ФБ зробив політолог Олексій Якубін.

"Поговоримо про "дзвінки Баканову"? Тільки давайте відразу залишимо за дужками особистість Ярослава Годунка. Це обговоримо іншого разу, а зараз поговоримо про систему, яку нібито прийшов "міняти" президент Володимир Зеленський. Вчорашній кейс з "подзвоню Баканову" в черговий раз нам показує, що на жаль, мабуть, істотно нічого мінятися не буде. І самих розмов про зміни до цивілізованих стандартів недостатньо. У нас, як бачимо, щосили працює і буде працювати "телефонне право" і президент може просто так "дзвіночками" будь-яку людину віддати на відкуп спецслужбам, якщо йому ця людина чимось не догодила", – заявив політолог.

Він також додав, що раніше жоден президент не дозволяв собі робити такі заяви і відкрито вказувати правоохоронним органам на людину, не соромлячись оточуючих.

"Ось вона прозорість. Адже нам обіцяли таку прозорість з українськими олігархами або диво-міністрами – "реформаторами" з Кабміну, главами природних монополій. Але перед камерами звичайні "посадовці" місцевого рівня. І я б ще міг зрозуміти якби президент робив так одинично і на макрорівні – там зав'язані життя мільйонів наших співгромадян. А потім це переводилося в інституційні правила, як система повинна працювати на загальне благо. Іншими словами, не зміг сподобатися новому президенту або його офісу, якщо ти не олігарх або младореформатор – чекай до себе в гості маски-шоу?" – обурився політолог.

На його думку, якщо подібна практика збережеться, то система, при якій за вказівкою зверху відкривалися кримінальні справи або правоохоронцями проводилися рейдерські захоплення підприємств, буде і далі працювати.

"Така "правова держава" нас чекає в найближчому майбутньому? А якщо так дозволяє собі робити президент, то де гарантія, що його оточення не буде вести себе так само? Таких гарантій, на жаль, немає! А значить – ми в кроці від збереження системи рейдерства силами правоохоронців, кримінальних справ та інших принад для всіх, хто в нову систему влади не дуже вбудовується", – підсумував Якубін.

 

 
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