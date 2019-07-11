Санкції Росії закрили двері до Ради для партії Мураєва, – Голобуцький

Політичний експерт Олексій Голобуцький переконаний, що санкції Російської Федерації (РФ) закрили двері до Верховної Ради України для політичної партії Євгена Мураєва.

Про це експерт заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З великої кількості передвиборної зовнішньої реклами найбільше мене дивують борди Мураєва з Вілкулом. Я, звичайно, звик до того, що політики брешуть та обманюють. Але щоб настільки відкрито – давно не бачив. Партія, яку очолює Мураєв, обіцяє встановити мир у країні. Але як? Сам Мураєв та половина партійного списку його "Оппоблока" на виборах в Раду знаходяться під санкціями Росії. Тобто, Євген Мураєв, який обіцяє мир, навіть не зможе в'їхати на територію РФ, щоб цей мир обговорити. Як же він зібрався домовлятися про мир? По Skype? Через телеміст? Листи буде надсилати Путіну?" – задався питанням Голобуцький.

За його словами, партія Мураєва не зможе потрапити до парламенту саме через санкції РФ.

"Загалом, вийшло, що санкції РФ – це закриті двері до Верховної Ради для партії Мураєва. Реакція на популістське й не здійсненне спілкування вже є – це рейтинг партії в 1-2%. Виборці розуміють, що Мураєв та його команда при всьому бажанні не зможуть реалізувати обіцянки, а це означає, що немає сенсу проводити їх до парламенту", – зазначив експерт.

Політичний експерт так само нагадав, що репутація самого Мураєва вкрай сумнівна.

"Тим більше, репутація самого Євгена Мураєва вкрай сумнівна – за рік він встиг тричі змінити партії та якимось загадковим чином знову опинився в "Оппоблоці", з якого кілька років тому зі скандалом вийшов. Думаю, ситуація з партією Мураєва повинна стати уроком для українських політиків. Все дуже просто: не треба обіцяти те, що ви зробити не зможете", – резюмував Олексій Голобуцький.