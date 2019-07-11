"Київстар" вважає можливим забезпечити доступом до 4G 90% українців за 24 місяці після отримання ліцензії в діапазоні 900 МГц

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) вважає можливим забезпечити доступом до 4G 90% українців за 24 місяці після отримання ліцензії в діапазоні 900 МГц на впровадження зв'язку четвертого покоління.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Для цього нам знадобиться модернізувати близько 3 000 базових станцій - встановити додаткові радіомодулі, розширити канали зв'язку, прокласти нові волоконно-оптичні кабелі. За попередніми оцінками, це коштує кілька мільярдів гривень. Також необхідно буде встановлювати нові базові станції, щоб не допустити зниження якості зв'язку в результаті зменшення кількості радіочастот", - цитуються в повідомленні слова президента "Київстару" Олександра Комарова.

При цьому він зазначив, що потреби в частотному ресурсі визначаються, виходячи з кількості активних користувачів і навантаження, яку вони створюють.

Оскільки "Київстар" обслуговує найбільшу кількість абонентів мобільного зв'язку, то в компанії підкреслюють, що їм потрібно більше частот.

Комаров вважає неспроможними ідеї окремих учасників ринку про паритетний переділ частот.

"Київстар" отримував частоти на законних підставах, за ринковою вартістю, беручи участь у тендерах, здійснюючи купівлю та злиття з іншими компаніями - така ж можливість була й у інших учасників телеком-ринку", - прокоментував він.

Згідно з повідомленням, "Київстар" володіє 36% частот діапазону 900 МГц.

При цьому в Україні 39% частот віддано спецкористувачам і технології CDMA, яка ніде в Європі не використовується.

Обсяги частот цього діапазону встановлено міжнародною асоціацією операторів стільникового зв'язку для кожної країни.

Як повідомляли Українськi Новини, "Київстар" готовий передати державі частину смуг радіочастот в діапазоні 900 МГц за умови впровадження принципу технологічної нейтральності.

9 липня Президент Володимир Зеленський затвердив план заходів щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Планом передбачено звільнення спецкористувачами частот в діапазонах 880-915 МГц і 925-960 МГц.

Також потрібно усунути фрагментованість радіочастотного ресурсу в діапазоні 824-960 МГц.