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11 липня 2019, четвер, 16:21 281
Інтернет і IT 2019-07-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
"Київстар" вважає можливим забезпечити доступом до 4G 90% українців за 24 місяці після отримання ліцензії в ді

"Київстар" вважає можливим забезпечити доступом до 4G 90% українців за 24 місяці після отримання ліцензії в діапазоні 900 МГц

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) вважає можливим забезпечити доступом до 4G 90% українців за 24 місяці після отримання ліцензії в діапазоні 900 МГц на впровадження зв'язку четвертого покоління.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.
"Для цього нам знадобиться модернізувати близько 3 000 базових станцій - встановити додаткові радіомодулі, розширити канали зв'язку, прокласти нові волоконно-оптичні кабелі. За попередніми оцінками, це коштує кілька мільярдів гривень. Також необхідно буде встановлювати нові базові станції, щоб не допустити зниження якості зв'язку в результаті зменшення кількості радіочастот", - цитуються в повідомленні слова президента "Київстару" Олександра Комарова.
При цьому він зазначив, що потреби в частотному ресурсі визначаються, виходячи з кількості активних користувачів і навантаження, яку вони створюють.
Оскільки "Київстар" обслуговує найбільшу кількість абонентів мобільного зв'язку, то в компанії підкреслюють, що їм потрібно більше частот.
Комаров вважає неспроможними ідеї окремих учасників ринку про паритетний переділ частот.
"Київстар" отримував частоти на законних підставах, за ринковою вартістю, беручи участь у тендерах, здійснюючи купівлю та злиття з іншими компаніями - така ж можливість була й у інших учасників телеком-ринку", - прокоментував він.
Згідно з повідомленням, "Київстар" володіє 36% частот діапазону 900 МГц.
При цьому в Україні 39% частот віддано спецкористувачам і технології CDMA, яка ніде в Європі не використовується.
Обсяги частот цього діапазону встановлено міжнародною асоціацією операторів стільникового зв'язку для кожної країни.
Як повідомляли Українськi Новини, "Київстар" готовий передати державі частину смуг радіочастот в діапазоні 900 МГц за умови впровадження принципу технологічної нейтральності.
9 липня Президент Володимир Зеленський затвердив план заходів щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.
Планом передбачено звільнення спецкористувачами частот в діапазонах 880-915 МГц і 925-960 МГц.
Також потрібно усунути фрагментованість радіочастотного ресурсу в діапазоні 824-960 МГц.
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