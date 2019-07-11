Кернес показав свою безпринципність, спершу підтримуючи Порошенка, а потім пішовши проти нього, – Ляшенко

Політичний експерт Гліб Ляшенко вважає, що мер Харкова та один з лідерів політичної партії "Опозиційний блок" Геннадій Кернес вже зрадив колишнього Президента Петра Порошенка, а тепер зрадить й Україну.

Про це експерт заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Мер Харкова Геннадій Кернес вміє вправно перевзуватися. І я зараз не про туфлі або колеса, а про політичне забарвлення. На президентських виборах Кернес активно підтримував Порошенка та заявляв про це на кожній прес-конференції і в кожному інтерв'ю. Мер обіцяв, що буде говорити з харків'янами і постарається пояснити їм, що саме Петро Олексійович – найкращий Президент. Фактично, Кернес тоді був у команді Порошенка і, не соромлячись, це визнавав", - написав Ляшенко.

За його словами, зараз Кернес йде від іншої партії, яка критикує Петра Порошенка.

"А що тепер? Тепер Кернес йде на вибори від зовсім іншої партії. Партії, яка по-чорному критикує Порошенко. Чому харківський мер, який готовий був зняти останню сорочку заради перемоги Порошенка не вступив до партії екс-президента, а знаходиться в першій п'ятірці списку іншої політсили? Не може ж бути так, що, підтримуючи дії Порошенко, Кернес не поділяє позицію "Європейської солідарності"? Не міг же в один день Кернес прокинутися та вирішити, що його місія – увійти до списку "Опозиційного блоку"?" - задався питанням експерт.

Політичний експерт упевнений, що тут мова йде про особисті інтереси мера Харкова.

"Ще як міг, якщо в обох випадках йдеться виключно про особисті інтереси Геннадія Адольфовича! Всім відома натура Кернеса – він буде там, де прибутково і вигідно, а на виборців йому плювати. Він готовий зрадити їх, зрадити Україну заради особистих інтересів. Порошенка він підтримував лише тому, що не вірив у перемогу Зеленського та бажав залишитися на теплому місці. В "Опозиційний блок" пішов тому, що бачив там більше шансів потрапити до Ради, ніж у списку партії "збитого льотчика" Порошенка", - переконаний Ляшенко.

Закінчується його повідомлення такими словами: "І ось тут Кернес прогадав – за всіма рейтингами повз парламенту він пролітає. Та, напевно, вже думає, в який би колір перефарбуватися після виборів, щоб все-таки утримати свою владу й не потрапити у жорна кримінальних проваджень".