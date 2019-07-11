Грановський у Харкові підписав меморандум про створення Офісу правової допомоги нацменшинам

Тринадцять національних меншин і діаспор Харкова підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Народний депутат України Олександр Грановський вважає, що головна мета домовленостей – поліпшити умови життя нацменшин.

Про це в своєму сюжеті повідомляє "112 канал". Перед підписанням меморандуму відбулася зустріч із нардепом Олександром Грановським, який і став її ініціатором. Підписи під документом поставили представники Грузії, Афганістану, Пакистану, Таджикистану, Казахстану, Ірану, Іраку, Лівії та інших країн. Президент Асоціації афганських громадян Сиддік Хваджа Хафізулла зазначає, що в більшості випадків представники нацменшин стикаються з правовими проблемами. "В Харкові чимало діаспор. Багато хто має громадянство України, побудували родину, виховують дітей. Але завжди виникають якісь саме правові питання, нам потрібно, щоб поруч була людина, яка могла завжди надати пасивну допомогу. Я знаю Олександра Михайловича дуже давно, це шанована людина та грамотний юрист", – заявив Сиддік Хваджа Хафізулла.

За словами Олександра Грановського, співпрацю буде розгорнуто для утвердження верховенства права, взаємозв’язків представників діаспор з державою у соціальній та інших сферах життя. "З’явилася ідея підписати такий меморандум, створити окремий офіс, який би займався найчастіше правовими проблемами представників національних меншин області", – пояснює специфіку зустрічі Грановський.

За його словами, реалізація проекту допоможе вирішити не тільки проблеми побутового рівня, але й пов’язані з освітою та міграційними процесами. "Я відчуваю, з якою кількістю проблем нам доведеться зіткнутися. Вони будуть різними, починаючи від побутових, яких теж достатньо, і закінчуючи проблемами культури, проблемами освіти, проблемами життя в країні та міграційними проблемами. Тому ми до цих завдань готові, ми їх будемо відповідним чином виконувати", – додав Грановський.

Раніше депутат провів зустріч з громадськими діячами Харкова щодо проблеми розповсюдження наркотиків у місті.