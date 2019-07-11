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11 липня 2019, четвер, 15:36 391
Суспільство 2019-07-11T17:30:03+03:00
Українські Новини
Будівництво метро на Виноградар йде за графіком, дві нові станції відкриють у 2021 році, - Кличко

Будівництво метро на Виноградар йде за графіком, дві нові станції відкриють у 2021 році, - Кличко

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нові станції - "Мостицкую" і "Проспект Правди" планують відкрити у 2021 році. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки процесу будівництва метро поруч з майбутньою станцією "Мостицька", передає сайт мера Києва.

"Ми знаходимося на будівельному майданчику поруч з майбутньою станцією "Мостицька". Роботи тривають за графіком, і наше завдання в 2021 році відкрити дві нові станції на Виноградар – "Мостицкую" і "Проспект Правди", - сказав Кличко. - Метро на Виноградар є одним з наших пріоритетних інфраструктурних проектів. Мешканці Виноградаря чекають цієї події вже давно", - додав він.

За словами міського голови, будівництво тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицькою" буде здійснюватися закритим способом - під землею. А між "Мостицькій" і "Проспектом Правди" - відкритим. Тунель на глибині 18 метрів буде двоярусним, на відміну від всіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов'язана з особливостями інфраструктури району.

За словами головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар Євгена Шатайкіна, щит для будівництва тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька" знаходиться на виробничій базі "Київметробуду", на початку осені почнеться його монтаж на будівельному майданчику. Сьогодні на майданчику відбувають підготовчі будівельні роботи."До кінця року розпочнуться роботи по влаштуванню перегінного тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - зазначив Шатайкін.

Довжина цієї ділянки - 1,3 км. Діаметр щита - 6 метрів.

Планується, що пасажиропотік на нових станціях складе 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - більше 6 млрд грн. Довжина ділянки метро, для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

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