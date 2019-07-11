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  • Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього главою міськадміністрації іншу людину
11 липня 2019, четвер, 14:49 206
Політика 2019-07-11T15:23:44+03:00
Українські Новини
Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього главою міськадміністрації іншу людину

Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього главою міськадміністрації іншу людину

Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Віталій Кличко заявив, що розділення повноважень обраного киянами мера і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) є позбавленням столиці місцевого самоврядування.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"Вчора ввечері в мене відбулася зустріч з Президентом Зеленським. Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно. - Про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА - його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться, - сказав Кличко. - Я ж іще раз наголосив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування. Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці "свого" мера, - нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють", - підкреслив Віталій Кличко.

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