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11 липня 2019, четвер, 13:48 376 Інфографіка
Верховна Рада і партії 2019-07-11T15:00:02+03:00
Українські Новини
"Самопоміч" стала єдиною фракцією, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс

"Самопоміч" стала єдиною фракцією, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс

Сьогодні, в останній пленарний день чинного скликання, Верховна Рада України 230-ма голосами ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками, інформує портал політсили. 

Як наголошує голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, "Самопоміч" прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.

"Ми протягом 5 років "товкли" цей закон. Ми робили його, в тому числі, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича.  І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, "Самопоміч" стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала - ми на шляху до розвитку", - каже Березюк.

Однак, народний депутат зауважує - радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент.

"І також треба, щоб всі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху", - підсумовує Березюк.

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