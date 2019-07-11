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11 липня 2019, четвер, 13:37 238
Економіка 2019-07-11T14:45:02+03:00
Українські Новини
"Укренерго" отримала величезний фінансовий ресурс після введення ринку електроенергії, - ЗМІ

"Укренерго" отримала величезний фінансовий ресурс після введення ринку електроенергії, - ЗМІ

Держкомпанія "Укренерго" отримала значний фінансовий ресурс за рахунок підвищення тарифів на свої послуги після запуску нового ринку електроенергії. НКРЕКП планує знизити їх на 10%. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання delo.ua "Держкомпанії заробили: що основні гравці отримали від нового ринку електроенергії".

"Самим феєричним було зростання тарифу для оператора системи передачі — НЕК "Укренерго". У старої моделі у цій держкомпанії був один тариф, що дорівнює 0,07 грн/кВт-год. У новому ринку "Укренерго" отримало два окремих тарифи — власне на передачу (0,34 грн/кВт-годину) і диспетчерське управління (0,89 коп/кВт-годину). В цілому зростання становило понад 400%. Правда, тут слід зазначити, що тариф на передачу перенесені кошти на оплату "зелених". Але навіть з урахуванням цього, держкомпанія отримала величезний фінансовий ресурс", - йдеться в матеріалі.

А також повідомляється, що в даний час Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг планує знизити тарифи "Укренерго" на передачу електричної енергії на 10% або на 3,53 коп/кВт-год до 31,21 коп/кВт-ч.

"У повідомленні НКРЕКП наголошується, що зниження тарифу пов'язано зі зменшенням витрат на придбання електричної енергії для компенсації технологічних втрат, вартість якої визначається з урахуванням ціни електроенергії Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на електронних аукціонах", - наводить аргументацію галузевого Регулятора автор.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно із законом, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АКЦІОНЕРНОГО товариства "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Вказані постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

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