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  • Підсумки цьогорічної першості ДЮФЛУ показали реальні підходи до дитячо-юнацького футболу в українських клубах, - Костюченко
12 липня 2019, пʼятниця, 06:33 14
Спорт 2019-07-12T10:00:04+03:00
Українські Новини
Підсумки цьогорічної першості ДЮФЛУ показали реальні підходи до дитячо-юнацького футболу в українських клубах,

Підсумки цьогорічної першості ДЮФЛУ показали реальні підходи до дитячо-юнацького футболу в українських клубах, - Костюченко

"Безумовно, слід відзначити прогрес в організації підготовки наших резервістів, головним підсумком якого можна назвати видатну перемогу нашої молодіжної команди U-20 на недавньому чемпіонаті світу, гравці якої пройшли, свого часу, через ігрі чемпіонатів ДЮФЛУ". Про це за підсумками завершилися турнірів ДЮФЛУ сезону 2018-19 р, в коментарі Українським Новинам поділився перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

Футбольний функціонер зазначив, що в цьому році вихованцям футбольної академії донецького "Шахтаря" вдалося повторити успіх дворічної давнини команд школи київського "Динамо": футбольні команди гірників так само, як кілька років до того киян, були першими у всіх 4-х вікових групах.

Крім того Костюченко відзначив прогрес в організації підготовки гравців в провінційній школі в Моршині, чий клуб "Скала" у віковій групі U-16 дійшов до фіналу нинішнього сезону.

"Хочу відзначити цілком вдалі виступи в своїх групах команд з київської "Зміни-Оболонь", харківського "Металіста 1925" і львівських "Карпат". Вони вже дають бій фаворитам турніру. У той же час висловлю надію, що вже в наступному сезоні повернуть лідерські позиції підліткові команди столичного "Динамо" і одеського "Чорноморця", - резюмував Вадим Костюченко.

Футбольний чиновник зазначив, що за матчами ДЮФЛУ уважно стежили наставники юнацьких і юніорських збірних команд України Олександр Петраков, Сергій Нагорняк і Володимир Єзерський. На їхню думку в клубних школах і академіях є хлопці, які прийдуть на зміну тим же чемпіонам світу з команди U-20.

Як повідомляли Українські Новини, на недавньому засіданні Комітет стратегічного розвитку футболу УАФ розглянуто нову концепцію розвитку дитячо-юнацького футболу і проекти відповідних змін до регламенту змагань.

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