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11 липня 2019, четвер, 13:03 379
Економіка 2019-07-11T20:00:06+03:00
Українські Новини
Нефьодов стурбований неправомірними перевірками екологів в портах

Нефьодов стурбований неправомірними перевірками екологів в портах

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов висловив стурбованість діяльністю представників Державної екологічної інспекції в морських портах України, інформує портал delo.ua.

"В кінці квітня на останньому "дерегуляційному" засіданні Кабміну уряд прийняв постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумно відомі перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель в порту, поки "щось не відбудеться". А кожен день простою - десятки тисяч доларів витрат", - написав Нефьодов на своїй сторінці в Facebook. Тому, за словами глави митної служби, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників і надією на поліпшення іміджу України в очах світового морського співтовариства. За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів на рік у вигляді нествореного ВВП і недоотриманих державою і бізнесом доходів.

"Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, вважаючи за краще порти Варни або Констанци. Але, незважаючи на заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно проводити перевірки судів в морських портах України. Представники Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україна і Асоціації морських агентств України повідомляють про випадки неправомірних спроб екологічних інспекторів отримати від судновласників "штраф за забруднення" акваторії морського порту. Національні поліція, що ви про це думаєте?", - запитав Нефьодов.

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