"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 року.

Про це журналістам сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас є досить велика кількість вільних потужностей із запуском таблеткового виробництва і в кінці 2020 року ми плануємо запустити виробництво рідких стерильних форм", - сказав він.

За словами Костюка, в результаті потужності з виробництва рідких лікарських форм збільшаться в 2 рази.

" У нас є ці потужності, але їх не вистачає, я очікую, що вони збільшаться в 2 рази... Ми беремо кредит під нове виробництво, в тому числі за допомогою кредитних коштів буде реалізований об'єкт. Буде нове приміщення, які ми зводимо, ми починаємо переговори про закупівлю обладнання та реалізація (об'єкта) - кінець 2020 року", - уточнив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.