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11 липня 2019, четвер, 12:10 11
Судова влада 2019-07-11T12:36:19+03:00
Українські Новини
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкц

Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями

Державна акціонерна холдингова компанія
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем". Фото: commerc.com.ua

Суд в Києві дозволив примусово стягнути з державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (Київ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", 1,5 млн доларів і 3,8 млн рублів на користь російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс", що знаходиться під санкціям.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Так, в грудні 2016 року російська компанія "Авіа-ФЕД-Сервіс" звернулася до українського суду з клопотанням, в якому просила дозволити примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 3 жовтня 2016 року.

Цим рішенням було дозволено стягнення з ДАХК "Артем" на користь "Авіа-ФЕД-Сервісу" суми авансу в розмірі 1 480 305 доларів, сплаченої за договором від 24 грудня 2014 року, арбітражного збору в розмірі 2 666 831 рублів і судових витрат позивача в розмірі 800 000 рублів.

Своє клопотання російська компанія обґрунтовувала тим, що в грудні 2014 року уклала з українським заводом договір на поставку товарів, на виконання умов якого було перераховано 2 авансових платежі в загальному розмірі 1,48 млн долларов.

В зв'язку з невиконанням боржником своїх зобов'язань за вищевказаним договором російська компанія звернулася до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.

Однако, враховуючи ту обставину, що вищевказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду боржником добровільно не виконується, заявник звернувся в український суд.

В 2017 році українські суди першої та апеляційної інстанції відмовили російській компанії в стягнення коштів з українського заводу, але 5 листопада 2018 року Верховний Суд скасував ці рішення і постановив повторно розглянути клопотання "Авіа-ФЕД-Сервіс".

У грудні 2018 року Шевченківський суд Києва, повторно розглянувши справу, задовольнив вимоги російської фірми.

Він дозволив примусово стягнути кошти з українського оборонного заводу.

ДАХК "Артем" подала апелляцію.

В кінці червня поточного року Апеляційний суд відхилив скаргу української компанії, і рішення про примусове стягнення коштів набрало чинності.

Завод "Артем" протестував проти стягнення коштів, зважаючи на те, що з травня 2018 року російське підприємство "Авіа-ФЕД-Сервіс" знаходиться під українськими санкціями.

Крім того, відзначається, що російська компанія укладала договір з українським заводом в грудні 2014 року з метою виконання своїх зобов'язань перед підприємствами оборонного комплексу Росії, а саме, перед холдингом "Вертольоти Росії".

"Та обставина, що стягувач АТ «Авіа-ФЕД-Сервіс» є компанією Російської Федерації, яка, в свою чергу визнана в Україні державою-агресором, не може служити підставою для не виконання договірних зобов'язань", - постановив український суд.

Суд підкреслив, що немає доказів того, що виконання рішення суду спричинить загрозу для національної безпеки України.

Як повідомляли Українськi Новини, компанія "Артем" була створена в 1996 році на базі Київського виробничого об'єднання імені Артема.

ДАХК входить до складу "Укроборонпрому", виробляє і постачає на експорт понад 120 найменувань спеціальної авіаційної техніки і озброєння (в тому числі авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря"), а також виробляє промислове та медичне обладнання, побутові товари.

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