Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями

Суд в Києві дозволив примусово стягнути з державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (Київ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", 1,5 млн доларів і 3,8 млн рублів на користь російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс", що знаходиться під санкціям.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Так, в грудні 2016 року російська компанія "Авіа-ФЕД-Сервіс" звернулася до українського суду з клопотанням, в якому просила дозволити примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 3 жовтня 2016 року.

Цим рішенням було дозволено стягнення з ДАХК "Артем" на користь "Авіа-ФЕД-Сервісу" суми авансу в розмірі 1 480 305 доларів, сплаченої за договором від 24 грудня 2014 року, арбітражного збору в розмірі 2 666 831 рублів і судових витрат позивача в розмірі 800 000 рублів.

Своє клопотання російська компанія обґрунтовувала тим, що в грудні 2014 року уклала з українським заводом договір на поставку товарів, на виконання умов якого було перераховано 2 авансових платежі в загальному розмірі 1,48 млн долларов.

В зв'язку з невиконанням боржником своїх зобов'язань за вищевказаним договором російська компанія звернулася до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.

Однако, враховуючи ту обставину, що вищевказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду боржником добровільно не виконується, заявник звернувся в український суд.

В 2017 році українські суди першої та апеляційної інстанції відмовили російській компанії в стягнення коштів з українського заводу, але 5 листопада 2018 року Верховний Суд скасував ці рішення і постановив повторно розглянути клопотання "Авіа-ФЕД-Сервіс".

У грудні 2018 року Шевченківський суд Києва, повторно розглянувши справу, задовольнив вимоги російської фірми.

Він дозволив примусово стягнути кошти з українського оборонного заводу.

ДАХК "Артем" подала апелляцію.

В кінці червня поточного року Апеляційний суд відхилив скаргу української компанії, і рішення про примусове стягнення коштів набрало чинності.

Завод "Артем" протестував проти стягнення коштів, зважаючи на те, що з травня 2018 року російське підприємство "Авіа-ФЕД-Сервіс" знаходиться під українськими санкціями.

Крім того, відзначається, що російська компанія укладала договір з українським заводом в грудні 2014 року з метою виконання своїх зобов'язань перед підприємствами оборонного комплексу Росії, а саме, перед холдингом "Вертольоти Росії".

"Та обставина, що стягувач АТ «Авіа-ФЕД-Сервіс» є компанією Російської Федерації, яка, в свою чергу визнана в Україні державою-агресором, не може служити підставою для не виконання договірних зобов'язань", - постановив український суд.

Суд підкреслив, що немає доказів того, що виконання рішення суду спричинить загрозу для національної безпеки України.

Як повідомляли Українськi Новини, компанія "Артем" була створена в 1996 році на базі Київського виробничого об'єднання імені Артема.

ДАХК входить до складу "Укроборонпрому", виробляє і постачає на експорт понад 120 найменувань спеціальної авіаційної техніки і озброєння (в тому числі авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря"), а також виробляє промислове та медичне обладнання, побутові товари.