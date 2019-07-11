Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями

Суд в Києві дозволив примусово стягнути з державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (Київ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", 1,5 млн доларів і 3,8 млн рублів на користь російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс", що знаходиться під санкціям.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.\r\nТак, в грудні 2016 року російська компанія "Авіа-ФЕД-Сервіс" звернулася до українського суду з клопотанням, в якому просила дозволити примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 3 жовтня 2016 року.\r\nЦим рішенням було дозволено стягнення з ДАХК "Артем" на користь "Авіа-ФЕД-Сервісу" суми авансу в розмірі 1 480 305 доларів, сплаченої за договором від 24 грудня 2014 року, арбітражного збору в розмірі 2 666 831 рублів і судових витрат позивача в розмірі 800 000 рублів.\r\nСвоє клопотання російська компанія обґрунтовувала тим, що в грудні 2014 року уклала з українським заводом договір на поставку товарів, на виконання умов якого було перераховано 2 авансових платежі в загальному розмірі 1,48 млн долларов.\r\nВ зв'язку з невиконанням боржником своїх зобов'язань за вищевказаним договором російська компанія звернулася до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.\r\nОднако, враховуючи ту обставину, що вищевказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду боржником добровільно не виконується, заявник звернувся в український суд.\r\nВ 2017 році українські суди першої та апеляційної інстанції відмовили російській компанії в стягнення коштів з українського заводу, але 5 листопада 2018 року Верховний Суд скасував ці рішення і постановив повторно розглянути клопотання "Авіа-ФЕД-Сервіс".\r\nУ грудні 2018 року Шевченківський суд Києва, повторно розглянувши справу, задовольнив вимоги російської фірми.\r\nВін дозволив примусово стягнути кошти з українського оборонного заводу.\r\nДАХК "Артем" подала апелляцію.\r\nВ кінці червня поточного року Апеляційний суд відхилив скаргу української компанії, і рішення про примусове стягнення коштів набрало чинності.\r\nЗавод "Артем" протестував проти стягнення коштів, зважаючи на те, що з травня 2018 року російське підприємство "Авіа-ФЕД-Сервіс" знаходиться під українськими санкціями.\r\nКрім того, відзначається, що російська компанія укладала договір з українським заводом в грудні 2014 року з метою виконання своїх зобов'язань перед підприємствами оборонного комплексу Росії, а саме, перед холдингом "Вертольоти Росії". \r\n"Та обставина, що стягувач АТ «Авіа-ФЕД-Сервіс» є компанією Російської Федерації, яка, в свою чергу визнана в Україні державою-агресором, не може служити підставою для не виконання договірних зобов'язань", - постановив український суд.\r\nСуд підкреслив, що немає доказів того, що виконання рішення суду спричинить загрозу для національної безпеки України.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, компанія "Артем" була створена в 1996 році на базі Київського виробничого об'єднання імені Артема.\r\nДАХК входить до складу "Укроборонпрому", виробляє і постачає на експорт понад 120 найменувань спеціальної авіаційної техніки і озброєння (в тому числі авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря"), а також виробляє промислове та медичне обладнання, побутові товари.