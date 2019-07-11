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11 липня 2019, четвер, 11:24 5
Політика 2019-07-11T11:50:00+03:00
Українські Новини
Нестача сировини і низькі тарифи стримують інвестиції в будівництво заводів з переробки сміття – експерт

Нестача сировини і низькі тарифи стримують інвестиції в будівництво заводів з переробки сміття – експерт

Фото by 1news
Фото by 1news

Відсутність гарантій стабільних поставок сміттєвої сировини, а також відсутність інвентаризації доступних для роботи сміттєвих звалищ, разом з низьким тарифом на вивезення та переробку відходів стримують активні інвестиції в будівництво заводів з переробки сміття. Таку думку висловив партнер Hillmont Partners Джеймс Харт під час круглого столу "Перетворимо сміття на гроші: чисте навколишнє середовище і інвестиційні можливості в сфері поводження з відходами", який пройшов у Києві в четвер.

 

"В Україні 5 тис. звалищ, вони перевантажені, це питання екології. Тобто мова йде про необхідність швидких дій. Тому багато інвесторів очікують отримання пільгових умов від держави і муніципалітетів. Але не завжди можуть на них розраховувати", - зазначив Харт.

 

За його словами, незважаючи на те, що галузь переробки відходів є пріоритетною, як для міжнародних корпорацій, так і для приватних інвесторів, є декілька перешкод, які відзначають компанії, потенційно готові вкладати в неї гроші в Україні.

 

По-перше, це потенційна нестабільність із сировиною, відсутність інвентаризації потоків сміття, відсутність інвентаризації самих полігонів. "Інвестор може вкласти десятки мільйонів євро в завод, але при цьому не буде мати достатньо сировини для його завантаження. Такі інвестиції не мають сенсу", - говорить експерт.

 

По-друге, відсутність розділу сміття на етапі збору від населення істотно ускладнює його сортування та ефективну переробку на заводі.

 

По-третє, існує дуже висока конкуренція за інвесторів, готових вкласти гроші в акціонерний капітал для українських проектів.

 

В-четвертих, проблемою є низькі тарифи для збору і зберігання сміття.

 

"Наявність цих проблем робить дуже великий розрив між реальною прибутковістю і очікуваннями інвестора. Проектний коефіцієнт прибутковості повинен бути понад 20% - це очікуваний заробіток проектного капіталу (средньозважена вартість капіталу). Поки немає значного підняття тарифів або іншої форми підтримки, у вигляді субсидії з боку державного бюджету і зовнішніх донорів, така прибутковість недосяжна", - підкреслив Д. Харт.

 

На його думку, рішення таких проблем має відбуватися як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. "Ми бачимо приклад Дніпра, де муніципалітет багато робить, щоб досягти стабільності з сировиною. Якщо місто піде на підняття тарифів – це теж буде сміливий політичний крок. Але дій одного муніципалітету недостатньо, підтримка  цих процесів повинні бути на центральному рівні", - зазначив експерт.

 

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