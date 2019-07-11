підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 11:39 314
Політика 2019-07-11T12:00:01+03:00
Українські Новини
Результат "справи Краяну" виявився логічним і сумним для його замовників, - Золотарьов

Результат "справи Краяну" виявився логічним і сумним для його замовників, - Золотарьов

Політичний експерт Андрій Золотарьов прокоментував виправдувальний вирок стосовно Одеського мера Геннадія Труханова та співробітників мерії у справі заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Мова йде про купівлю будівлі колишнього заводу "Краян", в якому міська рада розмістила свої підрозділи. Фінал абсолютно логічний і такий же сумний для замовників. Серед них фігурує давній заклятий ворог Труханова Аднан Ківан - той самий, чий бізнес "з Божим благословенням", а в народі - висотки-перлини, якими заповзятливий забудовник наповнив всю Одесу завдяки зв'язкам в Києві. "Рупором" всієї розгорнутої кампанії став знаменитий Міхо. Екс-президент Грузії, екс-губернатор Одеської області особисто прибув до суду, де оголошували рішення на користь мера", - пише Золотарьов.

На думку експерта, "ненавидіти Труханова з допомогою правоохоронної системи абсолютно безперспективно".

"Мерія за фактом працює, при чому, судячи з відгуків і рейтингів досить непогано. Доказів так і не знайшли. Затягувати процес до якогось моменту вдавалося, але, як кажуть, скільки мотузочці не витися ... Вперше за довгий час великі гроші програли. Якщо ця тенденція збережеться і надалі, то всупереч скептичним прогнозам, нова команда має всі шанси позитивно зарекомендувати себе в серйозному сегменті питаннях правосуддя", - написав Золотарьов.

Як відомо, "справа заводу "Краян" стосується покупки будівлі колишнього заводу "Краян" для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг.
Архів
Новини
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10
"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 12:09
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok