Ляшко провів зустріч з Нетаньягу в Єрусалимі

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в рамках робочої поїздки до Єрусалиму зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Політики обговорили питання поглиблення співпраці між двома країнами, серед яких - створення зони вільної торгівлі між Ізраїлем та Україною та залучення ізраїльських компаній до видобутку українського газу, - інформує прес-служба РПЛ. Останнє, на думку Олега Ляшка, дасть можливість значно знизити тарифи на комуналку для українців.

"Сьогодні ізраїльські компанії не можуть зайти на український ринок, бо там монополія. Якісь компанії за хабарі купують ліцензії, потім перепродають їх, а платять за цю корупцію українці. Заведення ізраїльських компаній на ринок газу в Україні дасть можливість знизити ціни на газ, створити конкуренцію, скасувати монополію корупціонерів і, як наслідок - українці будуть платити менше за комуналку", - наголосив Ляшко після зустрічі. Торкнулися політики і питання землі. Ізраїльській прем’єр наголосив, що у них в країні землю не продають, а дають своїм фермерам заробляти. Так має бути і в Україні, вважає Ляшко.

"В Ізраїлі землю ніхто не продає, але при цьому в країні найуспішніше сільське господарство за рахунок державної підтримки. Ізраїльські сільгоспвиробники мають потужні програми лізингу, можуть без відсотків брати техніку в кредит під державні гарантії і розвивати підприємства. Так само повинна робити українська влада, а не продавати землю в обмін на чергові кредити, які треба буде віддавати", - зауважив український політик.

Співпали позиції ізраїльського та українського політиків в сфері безпеки: обидва проти будь-якого зовнішнього втручання у справи країни.

"Коли є зовнішнє втручання - військові конфлікти значно важче врегулювати. Тому для нас надзвичайно важливо відновити контроль над кордоном. Так само, як Іран підтримує палестинських терористів, росіяни постачають зброю для сепаратистів на Донбасі. Щоб зупинити війну - треба прибрати російську техніку та зброю, перекрити кордон і поставити там миротворців, а краще - наших прикордонників. Тут в Ізраїлю є чому повчитися", - розповів Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ в черговий раз підняв питання про визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору Геноцидом українського народу і висловив сподівання на позитивне рішення щодо цього питання. Підсумовуючи результати зустрічі, Олег Ляшко зауважив, що Ізраїль може стати прикладом для України, як треба боротись за свою незалежність, розвивати економіку і підтримувати соціальні стандарти навіть в умовах війни.

Також довелося обговорити ситуацію навколо Парламентської асамблеї Ради Європи, де делегація РПЛ захищала інтереси України. В умовах, коли президент України Володимир Зеленський знехтував можливістю захистити державні інтереси, емоційний виступ лідера Радикальної партії Олега Ляшка в стінах ПАРЄ став прикладом того, як потрібно поводити себе у ситуаціях, коли колишні європейські партнери зраджують інтереси твоєї держави.

Лідер РПЛ Олег Ляшко також запевняє, що делегація Радикальної партії зробила максимум для недопущення росіян до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак, вважає він, що причиною повернення Росії стали протилежні позиції представників української делегації та президента України, вважає Олег Ляшко.

Варто зазначити, що політичні експерти одноголосно підтримали та зауважили, що Олег Ляшко під час складної для України ситуації в ПАРЄ був єдиним, хто не боявся жорстко відстоювати інтереси нашої держави.

Після складних та виснажливих викликів у ПАРЄ для української делегації лідер Радикальної партії Олег Ляшко зустрівся з послом Литви в Україні Марюсом Януконісом, з яким обговорили подальшу співпрацю з Парламентською асамблеєю Ради Європи.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО - пряма відповідальність Володимира Зеленського.