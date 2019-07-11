Пограбування армії: Виробника українських безпілотників запідозрили в корупції на 22 млн гривень

Поліція підозрює керівництво заводу "Меридіан" , що виготовляє безпілотні авіаційні комплекси для армії, у заволодінні 22 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що поліція з листопада 2018 року веде розслідування за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ "Меридіан Союз" про факт можливого зловживання службовим становищем керівництва ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Королева з метою незаконного заволодіння грошовими коштами підприємства.

Презентація українського безпілотника Spectator. Фото: прес-служба РНБО

Завод "Меридіан" знаходиться в Києві на території близько 22,3 га, загальна площа будівель 160 тис. кв м.

Частина займаних приміщень суспільством, здається в оренду суб'єктам підприємницької і господарської діяльності.

Одним з основних великих акціонерів товариства є держава в особі концерну «Укроборонпром» (йому належить 50%+1 акція) і ТОВ "Меридіан Союз" (належать 40,0753% акцій).

"У період часу з 18 лютого 2017 по 22 січня 2018 керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. Королева в процесі здійснення господарської діяльності, скоєно незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства при проведенні господарських операцій з компаніями з можливими ознаками фіктивності на загальну суму 22 млн гривень", - сказано в матеріалах суду з посиланням на дані кримінального провадження поліції.

Основною сферою діяльності підприємства є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом по розробці і виготовленню безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator».

Крім того суспільство входить у перелік підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу України.

На посади голови правління ВАТ «Меридіан» ім. Королева з 2002 року перебуває В'ячеслав Проценко.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Міністерство оборони прийняло на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.

ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Королева" готує Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках Державного оборонного замовлення.

"Меридіан" ім. Корольова, який є відкритим акціонерним товариством, належить до науково-виробничим підприємствам оборонного комплексу, був створений шляхом перетворення держпідприємства "Радіоприлад" імені Корольова в 1994 році.