Поліція підозрює керівництво заводу "Меридіан" , що виготовляє безпілотні авіаційні комплекси для армії, у заволодінні 22 млн гривень.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що поліція з листопада 2018 року веде розслідування за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном) Кримінального кодексу.\r\nВ ході досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ "Меридіан Союз" про факт можливого зловживання службовим становищем керівництва ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Королева з метою незаконного заволодіння грошовими коштами підприємства.\r\nПрезентація українського безпілотника Spectator. Фото: прес-служба РНБО\r\nЗавод "Меридіан" знаходиться в Києві на території близько 22,3 га, загальна площа будівель 160 тис. кв м.\r\nЧастина займаних приміщень суспільством, здається в оренду суб'єктам підприємницької і господарської діяльності.\r\nОдним з основних великих акціонерів товариства є держава в особі концерну «Укроборонпром» (йому належить 50%+1 акція) і ТОВ "Меридіан Союз" (належать 40,0753% акцій).\r\n"У період часу з 18 лютого 2017 по 22 січня 2018 керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. Королева в процесі здійснення господарської діяльності, скоєно незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства при проведенні господарських операцій з компаніями з можливими ознаками фіктивності на загальну суму 22 млн гривень", - сказано в матеріалах суду з посиланням на дані кримінального провадження поліції.\r\nОсновною сферою діяльності підприємства є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом по розробці і виготовленню безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator».\r\nКрім того суспільство входить у перелік підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу України.\r\nНа посади голови правління ВАТ «Меридіан» ім. Королева з 2002 року перебуває В'ячеслав Проценко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні Міністерство оборони прийняло на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.\r\nВАТ "Меридіан" ім. С. П. Королева" готує Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках Державного оборонного замовлення.\r\n"Меридіан" ім. Корольова, який є відкритим акціонерним товариством, належить до науково-виробничим підприємствам оборонного комплексу, був створений шляхом перетворення держпідприємства "Радіоприлад" імені Корольова в 1994 році.