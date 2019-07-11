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11 липня 2019, четвер, 10:31 30
Політика 2019-07-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР викликало Порошенка на допит у справі "Кузні на Рибальському", - Портнов

ДБР викликало Порошенка на допит у справі "Кузні на Рибальському", - Портнов

"Шановні друзі, інформую, що Порошенко офіційно викликаний на допит в Державне бюро розслідувань у справі про відмивання злочинних доходів та легалізації в офшорах акцій заводу Кузня на Рибальському. Дата допиту - середа 17 липня, 9-30 ранку." Про це на своїй персональній сторінці в соціальній мережі написав адвокат Андрій Портнов.

Крім того, він запросив всіх "вдячних громадян зустрічати фігуранта на цей час на ганку ДБР. Перелік питань, які громадяни зможуть задати головному державному злочинцеві опублікую сьогодні трохи пізніше."

"Самому фігуранту необхідно підготувати предмети першої необхідності, мильні приналежності, засоби гігієни, матрац і два комплекти теплих речей в вертикальну смужку", - із сарказмом резюмував свій пост Андрій Портнов.

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