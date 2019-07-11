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11 липня 2019, четвер, 10:11 341
Економіка 2019-07-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Після запуску нового ринку електроенергії щодоби збільшується її імпорт, що впливає на зниження цін на ринку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

"10 днів український енергоринок працює за новими лібералізованими правилами. Фіксуємо щодобове збільшення імпорту - сьогодні це вже 1,5 тис Мвт годин електроенергії в Бурштинському енергоострові. Це працює на зниження ціни на ринку "на добу наперед"", - написав Кістіон.

На думку віце-прем’єра, запроваджена урядом енергореформа є наймасштабнішою з часів української Незалежності.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запровадження ринку електроенергії відкрило можливості для її імпорту. 1 липня Україна вперше в історії здійснила імпорт електроенергії з ЄС.

 

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