"Фармак" зацікавлений в покупці лабораторій з розробки ліків

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) зацікавлена в покупці лабораторій з розробки ліків.

Про це журналістам сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"Дивимося Європу, Туреччину дивилися, Іспанію, Грецію, Польщу, Хорватію дивилися багато чого в Україні, але те що зможе створити синергію, на жаль поки не знайшли. У нас є кілька профайлів, які ми шукаємо - це і маркетинг зі своїм портфелем і лабораторії по розробці. Виробництво ми не особливо дивимося, тому що сьогодні у нас є досить велика кількість вільних потужностей", - сказав він.

За словами Костюка, зараз йде активний пошук активів для покупки.

"Ми дуже активно розробляємо, у нас є 4 різних партнера, які допомагають нам шукати. Ми шукаємо, аналізуємо", - уточнив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.