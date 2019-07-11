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11 липня 2019, четвер, 09:35 13
Політика 2019-07-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Могильов заявив про необхідність створення міжнародної групи з питання повернення Криму із залученням країн -

Могильов заявив про необхідність створення міжнародної групи з питання повернення Криму із залученням країн - гарантів Будапештського меморандуму

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов виступив з ініціативою створення міжнародного переговорного майданчика для обговорення питання повернення Криму із залученням країн - гарантів Будапештського меморандуму. Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбуку 10 липня 2019 року.

Голова Ради Міністрів Криму в 2011-2014 рр. зазначив, що Мінські угоди, підготовлені в рамках "нормандського формату", орієнтовані виключно на вирішення конфлікту на Донбасі. Його учасники не зачіпають тему повернення території Автономної Республіки Крим. При цьому Анатолій Могильов уточнив, що анексія Криму стала першопричиною подій на Донбасі. 

"Практично на кожному телевізійному ефірі мене запитують, чи є рецепт повернення Криму і припинення війни на Донбасі. Відповідаю: для ефективного і комплексного вирішення Україна повинна діяти асиметрично, виходячи з власних національних інтересів. Необхідно ініціювати новий переговорний процес - "Кримський формат". Оскільки питання Криму - це питання територіальної цілісності України, то увійти в нього повинні країни - гаранти Будапештського меморандуму: США, Великобританія, Росія і Україна", - заявив Анатолій Могильов.

Також політик зазначив, що останні п’ять років питання Криму не виносили на міжнародні майданчики. "Чому Петро Порошенко, який п’ять років обіймав пост президента, не піднімав питання про зобов’язання цих країн щодо забезпечення територіальної цілісності України, маючи "на руках" підписаний меморандум? Крім особистої зацікавленості і наявності кулуарних домовленостей, інших відповідей не бачу", - наголосив Анатолій Могильов.

Нагадаємо, що на початку червня лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов повідомив, що готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань з вимогою покарати політиків і чиновників, відповідальних за здачу Криму.

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