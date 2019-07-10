підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 23:34 14
Силові структури 2019-07-11T01:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні затримали турка, який вбив професора університету

В Україні затримали турка, який вбив професора університету

Оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіцїі, передають Українські Новини.

Поліція повідомляє, що 47-річний громадянин Туреччини звинувачується у вбивстві професора одного з університетів та участь у злочинній організації.

На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення

Згідно з рішенням 5-го світового кримінального суду міста Анкара був виданий ордер на арешт чоловіка.

На початку липня він був оголошений в міжнародний розшук.

Оперативники департаменту карного розшуку Нацполіції затримали розшукуваного на території Голосіївського району Києва.

На сьогодні вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом затримано росіянина, якого шукав Інтерпол через вбивство 5 осіб в Чечні.

Раніше прикордонники затримали молдаванина і вірменина, які перебувають у міжнародному розшуку.

Більше новин про: вбивство Туреччина Розшук Інтерполом Міжнародний розшук

Архів
Новини
Верховний Суд визнав законним штраф для "Київхліб" за торт схожий на Roshen 23:55
Громадянин Туреччини, обвинувачений у вбивстві. Фото: Нацполиция
В Україні затримали турка, який вбив професора університету 23:34
Меркель розповіла про своє самопочуття після чергового нападу тремтіння 23:19
Філарет похвалив пропагандистський канал "Россия 24", який не перебрехав його інтерв'ю 22:54
В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб 22:23
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok