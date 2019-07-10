В Україні затримали турка, який вбив професора університету

Оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіцїі, передають Українські Новини.\r\nПоліція повідомляє, що 47-річний громадянин Туреччини звинувачується у вбивстві професора одного з університетів та участь у злочинній організації.\r\nНа батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення\r\nЗгідно з рішенням 5-го світового кримінального суду міста Анкара був виданий ордер на арешт чоловіка.\r\nНа початку липня він був оголошений в міжнародний розшук.\r\nОперативники департаменту карного розшуку Нацполіції затримали розшукуваного на території Голосіївського району Києва.\r\nНа сьогодні вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SuJFSLZlN_E" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Харковом затримано росіянина, якого шукав Інтерпол через вбивство 5 осіб в Чечні.\r\nРаніше прикордонники затримали молдаванина і вірменина, які перебувають у міжнародному розшуку.