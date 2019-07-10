В Україні затримали турка, який вбив професора університету

Оперативники карного розшуку Національної поліції затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіцїі, передають Українські Новини.

Поліція повідомляє, що 47-річний громадянин Туреччини звинувачується у вбивстві професора одного з університетів та участь у злочинній організації.

На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення

Згідно з рішенням 5-го світового кримінального суду міста Анкара був виданий ордер на арешт чоловіка.

На початку липня він був оголошений в міжнародний розшук.

Оперативники департаменту карного розшуку Нацполіції затримали розшукуваного на території Голосіївського району Києва.

На сьогодні вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.

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Як повідомляли Українські Новини, під Харковом затримано росіянина, якого шукав Інтерпол через вбивство 5 осіб в Чечні.

Раніше прикордонники затримали молдаванина і вірменина, які перебувають у міжнародному розшуку.