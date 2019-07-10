Потяг Інтерсіті "Київ-Львів" потрапив в аварію

На переїзді перегону Вершниця – Новоград-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та потяга Інтерсіті+.

Про це йдеться в повідомленні пре-служби "Укрзалізниці".

Внаслідок ДТП у дорозі затримується поїзд Інтерсіті+ № 743 Київ – Львів. Випадок стався сьогодні близько 20-ої години.

"При справно працюючій світловій і звуковій сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, водій авто виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з поїздом. Внаслідок інциденту пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водія автівки забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через по пошкодження, рух потяга рух за маршрутом неможливий. З Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, до якого буде пересаджено пасажирів. Орієнтовний час затримки рейсу – 3 години.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні в Одеській області фура врізалася у вантажний потяг.

Раніше під Львовом поїзд зійшов з рейок, рух поїздів було тимчасово змінено.