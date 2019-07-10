Потяг Інтерсіті "Київ-Львів" потрапив в аварію

На переїзді перегону Вершниця – Новоград-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та потяга Інтерсіті+.\r\nПро це йдеться в повідомленні пре-служби "Укрзалізниці".\r\nВнаслідок ДТП у дорозі затримується поїзд Інтерсіті+ № 743 Київ – Львів. Випадок стався сьогодні близько 20-ої години.\r\n"При справно працюючій світловій і звуковій сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, водій авто виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з поїздом. Внаслідок інциденту пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водія автівки забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.\r\nЗазначається, що через по пошкодження, рух потяга рух за маршрутом неможливий. З Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, до якого буде пересаджено пасажирів. Орієнтовний час затримки рейсу – 3 години.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні в Одеській області фура врізалася у вантажний потяг.\r\nРаніше під Львовом поїзд зійшов з рейок, рух поїздів було тимчасово змінено.