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10 липня 2019, середа, 18:21 137
Судова влада 2019-07-10T19:30:02+03:00
Українські Новини
Спроби Саакашвілі здійснити політичний тиск на одеський суд не вдалися, – Олещук

Спроби Саакашвілі здійснити політичний тиск на одеський суд не вдалися, – Олещук

Петро Олещук. Фото: facebook.com/Петр Олещук
Петро Олещук. Фото: facebook.com/Петр Олещук

Політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук зауважив, що в історії української судової системи перегорнута чергова сторінка, й суди вже не будуть такими, як раніше: "Перегорнута чергова сторінка в історії українського суду, і які будуть наслідки - не зрозуміло. Але ясно, що все так, як було вчора, вже не буде ніколи".

Про це повідомило інтернет-видання "Одеський кур'єр".

Такий висновок Петро Олещук зробив на основі вчорашнього виправдувального рішення Малиновського районного суду м. Одеси у "справі Краян", яке супроводжувалося політичним передвиборчим тиском з боку Михайла Саакашвілі за підтримки власника компанії "Кадорр" Аднана Ківана.

"Виправдувальний вирок - це очевидний провал системи правосуддя, яка формувалася у нас до недавнього часу. І спроби опонента Труханова Михайла Саакашвілі направити на суд вектор політичного передвиборчого тиску очікуваного ефекту не принесли (незважаючи на помітну підтримку власника "Кадорр груп" Аднана Ківана). Загальновідомо, що процесу передувала відповідна інформаційна кампанія в ЗМІ, але результати, як кажуть, на табло. Доказів наші правоохоронці в черговий раз не знайшли і до суд не подали", - написав Олещук.

Під "тиском" політолог, очевидно, мав на увазі не лише безпосередню появу Саакашвілі в будівлю суду 10 липня, що супроводжувалося заворушеннями, але й погрози на адресу суддів, які передували цьому за кілька днів до прийняття ними рішення у "справі Краяну". Тоді в ході прес-конференції Саакашвілі назвав голову колегії суддів Малиновського райсуду Одеси Сергія Черевка "криміналом" і пообіцяв посадити його до в'язниці в тому випадку, якщо той прийме рішення, яке не влаштовує колишнього керівника Одеської обласної державної адміністрації (ОДА).

Олещук говорив про судовий процес у "справі Краяну", який розглядався більше півтора років та завершився 9 липня. Обвинувачувальна сторона в особі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вважала, що Одеська міськрада придбала будівлю адмінкорпусу заводу "Краян" для розміщення в ньому центру адмінпослуг і муніципальних департаментів за завищеною ціною, і вимагали для мера Одеси, його заступника, ряду чиновників і бізнесменів тривалих термінів тюремного ув'язнення. У свою чергу, Малиновський райсуд Одеси визнав, що низка доказів з боку САП не відповідає закону, і на підставі цього виніс виправдувальний вирок.

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