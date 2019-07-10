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10 липня 2019, середа, 17:53 140
Економіка 2019-07-10T18:00:06+03:00
Українські Новини
Запуск нового ринку електроенергії в Україні відбувся успішно, – USAID

Запуск нового ринку електроенергії в Україні відбувся успішно, – USAID

Результати перших 10 днів роботи оптового ринку електроенергії в Україні доводять, що запуск ринку відбувся успішно. Це є ключовою віхою в проведенні структурних реформ України. Таку заяву зробив USAID за підсумками круглого столу "Перші кроки нового ринку електроенергії. Виклики, ризики та шляхи їх вирішення".

Про це йдеться на офіційній сторінці USAID "Проект енергетичної безпеки" у соціальній мережі Facebook.

За підтримки USAID та його Проекту енергетичної безпеки, ринок було відкрито таким чином, щоби мінімізувати ризики та уникнути цінових шоків для споживачів.

Концепція "Безпечного режиму", розроблена експертами USAID Проекту енергетичної безпеки, була впроваджена для ринку двосторонніх договорів, "на добу наперед", внутрішньодобового та балансуючого. Це дозволило уникнути фінансових чи технічних ускладнень, а також негативного впливу на споживачів у період від запуску ринку до початку його повноцінної роботи. Механізми "безпечного режиму" продовжуватимуть забезпечувати фінансову стабільність оптового сегменту і гарантувати, що вплив на енерговитрати споживачів залишатиметься контрольованим.

Запуск ринку є великим кроком у переході України до сильного, конкурентного та повністю інтегрованого з Європою ринком.

"Основною метою USAID у секторі електроенергетики є сприяння відкриттю та розвитку нового ринку. USAID надає технічну допомогу та рекомендації, що базуються на фактичних даних, з головною метою – встановлення енергетичної біржі. У зв'язку з цим важливим етапом для України стало відкриття оптового ринку, і тепер настав час спільно працювати над його подальшим просуванням на користь споживачів", − зазначив Шукру Богут, старший радник USAID Ukraine - USAID Україна з питань енергетики.

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